Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы» откроют юбилейный ХХ международный фестиваль «Москва встречает друзей»

Владимир Спиваков и «Виртуозы Москвы» вместе с юными талантами 1 октября 2023 года открывают юбилейный ХХ международный фестиваль «Москва встречает друзей», в котором примут участие представители 18 стран мира и более 60 регионов России.

Открытие этого фестиваля – это яркая, необычная программа, не имеющая аналогов в мире. Первое отделение – это танцевальные номера от лучших детских хореографических коллективов страны, а второе – выступление юных солистов в сопровождении оркестра.

Один из лучших камерных оркестров мира выступит с юными солистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Ташкента и Еревана. Самым юным из музыкантов, скрипачу Луке Моромову и пианистке Олесе Турсуновой, всего по 8 лет, но несмотря на возраст, эти дети играют сложнейшую программу, и делают это по-настоящему хорошо, что подтверждают жюри престижных международных конкурсов и экспертный совет МБФ В. Спивакова, который пристально следит за успехами юных дарований. Ребята исполнят узнаваемые произведения на фортепиано, флейте, скрипке, тромбоне, вы увидите дуэт кларнетов и запоминающийся ансамбль ударных инструментов МССМШ им. Гнесиных: это 14 музыкантов разного возраста, в их исполнении прозвучит переложение «Вакханалии» из оперы «Самсон и Далила» Сен-Санса.

На сцену с оркестром выйдет участник проекта «Голос. Дети – 10» из Ташкента Фирдавс Авезов. Также будут исполнены два хореографических номера. Один из них представит Софья Валиуллина, стипендиат Фонда Спивакова, которая недавно уже стала солисткой Большого Театра, а другой – совсем юная звездочка, 13-летняя Агния Соловьева из Санкт-Петербурга.

А в первом отделении зрителей ожидают яркие концертные номера хореографических коллективов из разных регионов. «Веснушки» и ансамбль им. Локтева – из Москвы; коллектив «VIP – поколение» - из Курска; «Тюльпанчик» - из Элисты, а еще три ярких харизматичных коллектива приедут из республик Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесии, Дагестана.

Не будет скучно и в антракте: в фойе Светлановского зала Дома Музыки откроется выставка художников-участников фестиваля «Москва встречает друзей». Зрители увидят работы юных мастеров из 11 регионов России, а также из Армении, Узбекистана и Турции.

ХХ фестиваль «Москва встречает друзей» после своего яркого открытия продолжится до 10 октября включительно на лучших площадках столицы и Московской области. На этот раз в нем примут участие представители 18 стран мира и более 60 регионов России. Состоится более 20 крупных мероприятий, в том числе 14 оффлайн-концертов и 2 выставки. В онлайн-формате будут проведены пять концертов, пять выставок и два мастер-класса. Кроме того, на фестивале вручают спецпризы, именные стипендии и инструменты.