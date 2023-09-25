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Власти Эфиопии запретили вывоз кофе из страны

25 сентября 2023, 17:23
flickr/oxana_m

Эфиопия временно запретила вывоз кофе в любом виде и в любых количествах. 

Соответствующее предостережение для авиапассажиров выпустило посольство РФ в Аддис-Абебе.

«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию», — указывается в Telegram-канале посольства.

Эфиопия является одним из основных глобальных производителей кофе, там собирается около трети мирового производства сорта арабика.