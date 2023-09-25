Цены на золото демонстрируют что-то странное

Большую часть прошлого десятилетия цены на золото определялись ценой денег. Чем ниже опускалась ключевая ставка, тем дороже становилось золото и наоборот. Bloomberg называет золото «антидолларом», т.е. тем активом, к которому обращаются, скажем, инвесторы, которые не доверяют фиатным валютам. Естественно, когда на планете низкие процентные ставки и дешевый доллар, золото по идее должно дорожать. Когда же ставки растут, золото, по которому никаких ставок нет, дешевеет.

Эта логическая схема действовала до этого года. Из-за высокой инфляции ставки взлетели до многолетних максимумов, но золото, можно сказать, даже глазом не моргнуло, т.е. почти никак не отреагировало. В конце прошлой недели, например, процентные ставки по 10-летним облигациям правительства США поднялись до максимального с 2009 года уровня, но спотовая цена на золото в тот день опустилась всего лишь на 0,5%. Полтора десятилетия назад, когда были такие же ставки, золото было приблизительно в полтора раза дешевле, чем сейчас.

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Окончание действия привычных отношений между золотом и реальной процентной ставкой оставило инвесторов в замешательстве. Сейчас их волнует не только «справедливая цена» на него, которую, естественно, трудно определить, но и вопрос: вернутся ли прежние связи и, если вернутся, то когда?

Bloomberg задался еще одним вопросом: почему цена на золото сейчас почти не снижается? Аналитики приводят несколько причин. Это, к примеру, и «жадные» центробанки во главе, кстати, с главным банком Китая, которые уже второй год энергично покупают желтый металл, и инвесторы, которые продолжают ставить на то, что замедление американской экономики выгодно для золота, и держат его, хотя все учебники по финансам советуют золото в такие времена продавать.

Сейчас, по словам Марко Хошта из Berenberg, согласно всем моделям и формулам золото долларов на 200 дороже, чем должно быть. Тем не менее, его компания не торопится расставаться с этим металлом, доля которого в портфеле Berenberg составляет почти 7%.

«Мы считаем, что у золота радужные перспективы»,- объясняет аналитик.

Обычно инвестиционные менеджеры продают драгоценный металл, когда доллар укрепляется и растут процентные ставки по другим безопасным активам. Однако сейчас продажи золота значительно ниже, чем обычно при подобной обстановке на рынках. В результате возникли очень большие «запасы». Они существуют уже больше года, т.е. все время золотой лихорадки, спровоцированной центробанками.

В последнее время начали появляться отдельные признаки замедления роста спроса на золото, что делает его более уязвимым к колебаниям. Некоторые аналитики считают, что традиционная динамика золота разрушена не полностью. Если это так, говорит Маркус Гарви из Macquarie, то может быть побит ценовой рекорд, если процентные ставки или доллар вновь снизятся. Он, например, считает, что в следующем году американская экономика замедлится, а унция золота подорожает до 2100 долларов.

Здесь уместно вспомнить события марта 2023 года, когда в банковской системе США возникли серьезные проблемы с рядом банков. Реальные процентные ставки и доллар полгода назад упали. Золото, которое и до этого торговалось по очень высоким ценам, вплотную приблизилось к рекордной цене, установленной во время коронавирусной пандемии. Однако после того, как кризис довольно быстро сошел на нет, цена желтого металла снизилась.

Конечно, не все экономисты соглашаются сейчас с возможностью повторения, когда угроза банковского кризиса отступила, а облигации первый раз за довольно большой промежуток времени предлагают неплохие процентные ставки. Не исключено, что довольно дорогому золоту даже в случае замедления американской экономике будет нелегко привлечь значительные инвестиции.

«Существуют и другие активы,- объясняет ситуацию менеджер крупного инвестиционного фонда Pictet Multi Asset Global Opportunities Марко Пирсимони.- Например, долгосрочные облигации, которые можно использовать так же, как золото, но с которыми возможна керри(трейд). При теперешних условиях золото представляется не самым привлекательным активом для диверсификации».