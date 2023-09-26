S&P 500: в западне зловещих прецедентов

Хотя вчера все основные индексы США и побывали в «красной зоне», день им все же – впервые с прошлого понедельника – удалось закрыть в плюс. Рост, впрочем, выглядел скромно после четырех дней падения. Dow Jones Industrial Average прибавил лишь 0,13%, S&P 500 – 0,4%, а Nasdaq Composite – 0,45%. Но это довольно естественно: хотя какой-то отскок после продолжительного сползания и был неизбежен, условия для положительной коррекции подходили не очень.

На фоне заявлений ФРС о том, что ставка может быть вскоре поднята, продолжалась распродажа облигаций. Доходность эталонных 10-летних US Treasuries подскакивала вчера до 4,548%. Эти цифры в прошлый раз наблюдались в 2007 году, что давило и на акции.

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Но при этом срочный рынок, согласно CME FedWatch Tool, парадоксальным образом все меньше верил регулятору относительно подъема ставки. Вчера он оценивал вероятность этого события 1 ноября в 18,4%, позавчера – в 27,5%, а неделю назад – в 34,1%.

Такое за последний год бывало не однажды – и всякий раз после очередного подъема ставки рынок был вынужден признавать ошибку. Но ситуация повторяется и повторяется, затрудняя борьбу с инфляцией – неверие в жесткость будущей политики регулятора помогает расти акциям, смягчая финансовые условия в стране. ФРС, естественно, требуется обратное.

И ее представители уже ужесточают риторику. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз просто заявила, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики «конечно, не исключено». Но член совета управляющих Мишель Боуман пошла дальше – она дала понять, что, вероятно, потребуется больше одного повышения ставки.

Для все еще недешевых американских акций, как и для представляемого ими бизнеса, это сулит не лучшую перспективу. Между тем она и сейчас-то не впечатляет. Приближающийся сезон отчетности покажет, по данным FACTSET, уже четвертый подряд квартал снижения прибылей.

Аналитики, правда, ждут, что оно окажется наименьшим из четырех, а затем начнется и рост доходов, который ускорится в следующем году. Но продолжение подъема ставок с проглядывающей за ним рецессией позволяет сомневаться в оптимистичных прогнозах. К зиме их легко смогут пересмотреть и сами аналитики – не так уж давно на текущий квартал тоже планировался рост.

Давило на акции и предупреждение агентства Moody's о том, что возможное 1 октября закрытие правительства плохо отразится на рейтинге США. Но утешение для быков нашлось и здесь: эта ситуация затруднит сбор и публикацию статистических данных, что повлияет на решение ФРС. Ей ведь придется принимать его чуть ли не вслепую.

«Сбои в публикации данных, которые сохранятся вплоть до решения по ставке 1 ноября, снизят вероятность ее повышения на этой встрече», - говорил вчера Bloomberg старший экономист JPMorgan Chase Майкл Хэнсон.

Тем не менее все это позволило развиться лишь очень слабой коррекции. На фоне снижения азиатских рынков фьючерсы на индексы США сегодня вновь углубились в «красную зону». И некоторые аналитики полагают, что это только начало.

Вчера главный технический стратег BTIG Джонатан Крински обратил внимание публики на то, что версия S&P 500 с равными весами акций ушла на 2% ниже 200-дневной скользящей средней. При этом классический вариант индекса, взвешенный по капитализации, торгуется выше своей 200-дневки, хотя за последние месяцы и упал.

Расхождение между ними появилось не вчера – оно вызывало беспокойство на рынке еще в первом полугодии во время ралли, связанного с искусственным интеллектом. Тогда – на фоне взлета акций «великолепной семерки» крупнейших технологических компаний – уже говорили о грозящем лопнуть «пузыре». Теперь динамика котировок помогла Крински подобрать более точные аналогии.

Он отметил, что за последние три десятилетия подобное произошло всего пять раз, создав «зловещий прецедент». Дело в том, что за всеми предыдущими случаями – в августе 1998 года, январе 2000 года, сентябре 2007 года, октябре 2018 года и марте 2020 года – последовали значимые движения вниз. Собственно, некоторые из этих дат заняли почетное место не только в истории фондового рынка.

