«Автодом» запустил продажи гибридных кроссоверов LiXiang L7 и L9

Дилер «Автодом» начал продажи новых машин китайского бренда LiXiang.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идет о гибридных кроссоверах L7 и L9; стоимость автомобилей начинается от 8,5 млн руб. и 12 млн руб. соответственно.

«АО "Автодом" совместно с АО "Мб рус" расширяет портфель брендов: новые автомобили LiXiang в наличии в дилерских центрах "Автодом" в Москве и Санкт-Петербурге. Модельный ряд пополнился гибридными кроссоверами LiXiang L7 и LiXiang L9», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Li Auto L9 Max рассчитан на шесть пассажиров, модель оборудована двумя электромоторами суммарной мощностью 449 л. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч примерно за пять секунд. В гибридном режиме машина может преодолеть 1,3 тыс. км.

Li Xiang — китайский производитель гибридных автомобилей и электромобилей. Компания основана в 2015 году, штаб-квартира находится в Пекине. Автомобили Li Xiang выпускаются в Чанчжоу (провинция Цзянсу).