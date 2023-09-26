«Будут гореть за милую душу»: Кремль о поставках танков Abrams и ракет ATACMS Украине

На традиционном брифинге с журналистами руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировали поставки США танков и дальнобойных ракет Украине.

По словам представителя Кремля, американские танки Abrams и дальнобойные ракет ATACMS, которые США начали передавать Украине, являются «серьёзным оружием», передаёт РБК.

При этом он подчеркнул, что несмотря на это, данная техника, как и другое западное вооружение будет «гореть за милую душу» в зоне СВО.

«Нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия просто нет. Вот всё, что можно сказать», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Как писал «Эксперт», ранее Песков высказался о передаче США боеприпасов с обеднённым ураном Украине. По его словам, вся ответственность за последствия применения таких снарядов ляжет на Вашингтон.

