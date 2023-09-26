Чистка украшений: российские ювелиры недополучают соцгарантии

По данным Федеральной пробирной палаты, объем клеймения золотых ювелирных изделий за 6 месяцев 2023 года вырос на 29%. Только в Костромской области, где зарегистрированы и работают более половины российских ювелирных производителей, объём отгруженных товаров вырос на треть и составил 25 млрд рублей. По данным областного Департамента экономразвития, рост индекса промышленного производства составил 105%, а средняя численность работников ювелирных предприятий выросла на 6%.

Произошло это на фоне отмены упрощенных налоговых режимов в отрасли с 1 января этого года. Переход на НДС вкупе с ростом объемов производства привел к двукратному росту налоговых поступлений от индустрии в бюджет области. Об этом 7 сентября сообщил на встрече с костромскими ювелирами губернатор области Сергей Ситников.

Но существенной проблемой региона остается то, что 11% экономически активного населения Костромской области работает без официального оформления трудовых отношений. Общий экономический ущерб региона из-за «серых» зарплатных схем, по июльской оценке Минтруда, составляет около 4 миллиардов рублей ежегодно.

По данным Росстата, средняя зарплата по России по итогам первого полугодия выросла до 76,6 тыс. рублей, при этом РИА Рейтинг подсчитали, что в Костромской области получают существенно меньше — 45,1 тыс. рублей — это предпоследнее место Центральном федеральном округе. В Гильдии ювелиров отмечают, что средняя зарплата отраслевых специалистов в России составляет около 50 тыс. рублей. На агрегаторе вакансий hh.ru разброс предложений — от 50 до 200 тыс. рублей.

Однако на практике это далеко не всегда так. Годами на рынке успешно работают крупные компании с официальными зарплатами на уровне минимально допустимого законом МРОТ. Так, согласно открытым данным базы «Спарк», оценочная средняя заработная плата, рассчитанная исходя из налоговых и других отчислений в фонды, например, в АО «Красносельский Ювелирпром» составляет 17,6 тыс. рублей, в ООО «ЮИ Трейд» - 19,3 тыс. рублей, в ООО ЮЗ «Вероника» - 14,9 тыс. рублей, ООО «Инталия» - 18,7 тыс. рублей. И это с учетом высоких окладов менеджмента. В то же время, в других региональных компаниях официальная зарплата выше: в ООО «ЮЗ Аквамарин» люди получают в среднем 50,1 тыс., в ООО «НЬЮГОЛД» - 50,9 тыс. рублей, ООО «Империал» - 68,2 тыс. рублей, ООО «Ювелирный дом Кабаровских» - 56,7 тыс. рублей.

Получается, что в регионе с высокой концентрацией ювелирных производств и соответствующих вакансий, с перманентным дефицитом кадров и сильной конкуренцией за персонал находятся тысячи людей готовых работать за официальную зарплату на уровне минимальной. Можно предположить, что доплату им выдают по старинке — в конвертах.

Отрасль, в свою очередь, продолжает защищать свое право на льготы и преференции. Отметим, что в мае этого года замгубернатора Костромской области Алексей Афанасьев в ответ на коллективное обращение ряда местных ювелиров в официальном письме года подтвердил, что для поддержки отрасли подготовлены предложения в Минфин «по реализации комплекса мер» для сохранения упрощенной системы налогообложения.

Но попытки региональных властей и ФНС разобраться с проблемой «серых» зарплат в ювелирной отрасли пока не позволяют полностью ее искоренить. Из-за этого тысячи людей лишены полноценных социальных гарантий и будущих пенсий в растущей и развивающейся индустрии.

Все усилия регулятора – Минфина – по повышению прозрачности отрасли, введению обязательной маркировки, борьбе с контрафактом и дроблением бизнеса встречали бурное сопротивление и, тем не менее, были успешно реализованы без негативных последствий для экономики.

Очевидно, что кампания против «серых» зарплат должна стать следующим логичным шагом на пути реализации принятой государственной политики по приведению ювелирного рынка в цивилизованное состояние. В формат, когда бизнес и государство договариваются о паритете – льготы взамен на налоги без нелегальных схем.