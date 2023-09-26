Американское экономическое «чудо» подходит к концу

Известный аналитик, инвестор, журналист и писатель Ручир Шарма считает, что у двух главных экономик планеты немало общего. В частности, пишет он в Financial Times, американская под тяжелым гнетом астрономического госдолга может повторить судьбу китайской. Шарма полагает, что огромные средства, потраченные Вашингтоном на поддержку экономики и населения за два последних года, а речь идет о 8 триллионах долларов, которые способствовали «чуду минироста» первой экономики планеты, могут превратиться в колоссальной тяжести груз и бремя, который потянет ее вниз. Шарма отдает должное поразительной стойкости американской экономики, столкнувшейся с агрессивной политикой повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой, центробанком США, но предупреждает, что «взрывной рост» расходов американского правительства и, что самое главное – астрономический госдолг, резко увеличившийся при президенте Байдене, обязательно скажутся. Причем, скажутся, как нетрудно догадаться, негативно, с жирным знаком «-».

«Многие страны проводили массивные программы помощи и многие жалели об этом впоследствии, потому что образовывавшийся при этом госдолг резко тормозил развитие экономики,- объясняет Ручир Шарма свой пессимистический прогноз.- Китай, который тоже потратил на помощь экономике громадные средства в 2008 году, хвалили как «спасителя мира», но после той тоже астрономической помощи у него замедлился рост экономики. США, уверен Шарма, ждет такая же судьба. После того, как закончится действие помощи, у американской экономики начнется долгое и медленное движение вперед.

На данный момент можно констатировать, что расходы федерального правительства и американские потребители привели в этом году к сильному рывку экономики. Например, в текущем квартале, считает Ручир Шарма, она может прибавить более 3%! Между прочим, из 2,1 трлн долларов сбережений американцев, достигших пика в 2020 году, сейчас еще осталась целая треть, т.е. 700 млрд долларов.

Расходы Белого дома после 2021 года Шарма оценивает в 8 трлн долларов. Причем, 6 трлн из них достались Пентагону, социальным программам и субсидиям американским компаниям для усиления конкуренции с китайскими компаниями.

«Если все это суммировать, то можно понять, почему ужесточение монетарной политики ФРС пока оказывает на удивление слабое влияние (на американскую экономику)»,- пишет Шарма в FT.

Однако эти расходы уже сейчас стали огромным бременем для правительства США в виде дефицитного пузыря, который все сильнее давит на процентные ставки по гособлигациям.

На прошлой неделе госдолг США установил очередной рекорд – превысил 33 трлн долларов. Побьет рекорд, правда, несколько позднее и соотношение долга к ВВП.

В Китае, похоже, эту зависимость после 2008 года поняли и приняли к сведению. Иначе не объяснить, что Пекин, попавший сейчас в нелегкую ситуацию, тем не менее не торопится оказывать экономике по примеру 2008 года многомиллиардную поддержку. И это несмотря на слабую активность китайских потребителей и разваливающийся рынок жилья, кризис на котором продолжается уже два года и не показывает никаких признаков ослабления.