Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» рассказал, что ждёт Украину после завершения СВО

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми рассказал, что ждёт Украину после завершения специальной военной операции (СВО).

По его мнению, после окончания военного конфликта «незалежная» утратит всяческую способность к самостоятельному существованию в качестве государства.

При этом в интервью БЕЛТА он отметил, что у вероятного наступления российской армии, кроме обеспечения безопасности Крыма и Черноморского флота, а также занятия левобережной Украины, может стоять ещё одна оперативная цель.

«Речь идёт об овладении Черниговской областью и выходе к Днепру, – подчеркнул эксперт. – Это будет означать овладение левобережным Киевом. Вопрос, брать или не брать Киев, может стоять чисто оперативно, исходя из положения на фронте. Кроме того, такая задача может быть поставлена с политической точки зрения».

Как считает Кедми, Украина, если лишится левобережной части и черноморского побережья, потеряет все свои промышленные и сельскохозяйственные районы. Кроме того, страну ждёт ужасная демографических проблемах.

Сегодня на Украине проживает около 20 млн человек. Наступление ВС РФ и их успехи могут привести к следующим результатам: население просто убежит из страны. Когда Россия будет продвигаться на Запад, первыми побегут жители Львовской области. Среди них очень много сторонников киевской власти», – заявил политолог.

Экс-глава израильской спецслужбы также предположил, что на оставшейся под властью киевского режима территории останется менее 10 млн человек.

«Это будет неспособное к самостоятельному существованию государство. Там останется менее 10 млн человек, не будет промышленности, сельского хозяйства, выхода к морю. Таков может быть результат, о чём власти Украины не раз предупреждали», – резюмировал бывший разведчик.

Как писал «Эксперт», ранее Кедми сделал прогноз о сроках завершения СВО. В частности, экс-разведчик предположил, что в настоящее время Россия готовит масштабное наступление, возможно даже по всей линии фронта.