Германский фондовый рынок обрушился на Европу

Мысль о том, что ставки останутся на высоком уровне очень надолго, которую ЕЦБ и ФРС последовательно пытались донести до публики на позапрошлой и прошлой неделях, доходит до нее довольно неспешно. Облигации день за днем постепенно снижаются, доходности (они меняются обратно пропорционально котировкам), соответственно, растут, а трейдеры, глядя на это, распродают и акции.

Внешне все развивается довольно неторопливо. И все же с начала сентября до максимума вчерашнего дня доходность эталонных для ЕС 10-летних германских Bund выросла уже на 34 базисных пункта. Это самый резкий ее подъем с февраля (тогда за весь месяц она прибавила более 35 б.п.). И основное падение облигаций пришлось на последнюю неделю с небольшим.

Если 15 сентября – на следующий день после заседания ЕЦБ, доходность 10-летних Bund составляла 2,58%, то 20-го – после пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла – 2,7%. А вчера она достигла уже и 2,811% – это ее максимум с 2011 года.

Неудивительно, что от максимума 15 сентября до вчерашнего минимума германский индекс DAX потерял 4,1%, а общеевропейский STOXX 600 – 3,7%. К закрытию торгов понедельника они резко отскочили, но все равно потеряли по итогам дня 1% и 0,6%, выйдя на минимумы за полгода и за месяц соответственно.

Опережающая динамика немецких акций в течение как дня, так и полугодия, едва ли может кого-то сейчас удивить. Былой экономический локомотив Европы теперь тянет ее за собой вниз. С начала года Германия – в рецессии, и пока выходить из нее не собирается.

После данных, вышедших в понедельник, перспективы немецкого бизнеса намного светлее не стали. Его настроения, как сообщил Ifo, ухудшаются пятый месяц подряд. Есть некоторые намеки на улучшение оценок ситуации в будущем, но негативную динамику индекса делового климата это переломить не смогло. При этом строительный субиндекс упал до минимума с января 2009 года – худшего периода мирового финансового кризиса.

Рост доходностей облигаций и падение акций вчера вновь коллективно поддерживали ЕЦБ и ФРС. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила законодателям в Брюсселе, что стоимость заимствований будет оставаться высокой. Ставки, по ее словам, сохранятся такими до тех пор, пока это необходимо для сдерживания инфляции – даже несмотря на то, что экономика испытывает трудности.

Она не уточнила, насколько продолжительным может быть этот период, сказав лишь, что «мы участвуем в долгой гонке». Но рынки в последнее время склонны с каждым днем оценивать этот срок, как все более долгий.

«Активность в экономике еврозоны явно замедляется», - заявила между тем вчера член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, добавляя пессимизма продавцам акций.

Некоторые чиновники, правда, уже делают заявления, которые рынок готов воспринимать как намек на то, что цикл подъема ставок завершен. Так, управляющий Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос в понедельник заявил, что текущий уровень должен вернуть рост цен к целевому показателю в 2%, если он сохранится достаточно долго.

А управляющий Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо даже отметил, что ЕЦБ не стоит тестировать экономику непосредственно до момента, когда та сломается.

Но рынок уже не видит в этом перспектив скорого перехода к снижению ставок. Тем более есть и другое мнение: президент Бундесбанка Йоахим Нагель ранее заявил, что делать подобные заявления слишком рано – инфляция слишком высока и, по прогнозам, будет снижаться очень медленно.

Давили на европейские рынки и новости из-за океана. Представители ФРС продолжают заявлять, что хотя бы еще один подъем ставки вполне возможен, а ее высокий уровень сохранится очень надолго. Доллар рос вчера четвертый день подряд, выйдя на максимум с декабря, а распродажа облигаций в США продолжалась уже четвертую неделю. Вчера доходность 10-летних US Treasuries подскакивала до 4,548% - этот уровень в прошлый раз наблюдался в 2007 году.

«Хотя некоторые инвесторы все сильнее надеются на окончание текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, есть ряд причин полагать, что полный эффект от него еще не проявился, – говорил вчера Bloomberg стратег Deutsche Bank Генри Аллен. – Пройдут месяцы, прежде чем можно будет точно говорить о его влиянии на экономику – и не в последнюю очередь из-за того, что долгосрочные ставки сейчас все еще выходят на новые максимумы».