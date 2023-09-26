«Инструмент XIX века»: Дерипаска оценил действие «санкционного вундерваффе»

Экономические санкции являются оружием XIX века, которое в нынешних условиях потеряло свою эффективность, заявил в интервью газете Financial Times предприниматель Олег Дерипаска. Российскому бизнесу и госструктурам удалось адаптироваться, благодаря мерам господдержки и нежеланию стран глобального Юга присоединяться к экономическому давлению на РФ, считает он.

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«Я всегда сомневался в этом санкционном вундерваффе (чудо-оружии), как это называли немцы [в годы Второй мировой войны]. В использовании финансовой системы в качестве инструмента принуждения к переговорам. Мы приложили столько усилий для того, чтобы мир стал глобальным с точки зрения торговли, инвестиций, информационных потоков. <...> Всему этому приходит конец, когда вы используете санкции — инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективным в XXI веке», — заявил Дерипаска.

Предприниматель признался, что ожидал «обрушения до 30% российской экономики» после введения масштабных антироссийских санкций из-за начала спецоперации, однако эффект оказался «намного слабее», и он был удивлен, как быстро российский частный бизнес приспособился к новой ситуации, «нашел способы вести деятельность и делать это эффективно». Он также отметил, что с ограничениями справляется и госсектор, поскольку российское правительство активно инвестирует в госпредприятия и увеличивает их мощности.

Дерипаска считает, что это объясняется как государственными мерами поддержки бизнеса, так и нежеланием стран глобального Юга присоединяться к экономическому давлению на Россию. В этом его убедили поездки в Азию.

«Давайте взглянем правде в глаза. Они (страны Глобального Юга) хотят развития, они нуждаются в российских ресурсах, в российских решениях, в торговле с Россией. Знаете, им нужно кормить миллиард человек каждый день, а вы просите их связать себя обязательствами (присоединиться к санкциям против РФ) или страдать… Это была грубая ошибка людей, которые думали, что они могут использовать этот прекрасный механизм для давления», — подчеркнул бизнесмен.

