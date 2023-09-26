К 2025 году к электросети подключат оба энергоблока АЭС «Руппур» в Бангладеш

Первый энергоблок АЭС «Руппур», проектирование и строительство которой осуществляет инжиниринговый дивизион «Росатома», планируют подключить к электросети в 2024 году; второй энергоблок запустят годом позже.

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Об этом на 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии заявил министр науки и технологий Бангладеш Йефеш Осман, передает ТАСС.

«Мы полагаем, что первый энергоблок будет подключен к энергосети в следующем году и станет важным источником энергии в рамках нашего энергобаланса. А второй энергоблок будет введен в эксплуатацию годом позже», — цитирует министра агентство.

Чиновник отметил, что первая партия ядерного топлива будет поставлена на АЭС в конце сентября 2023 года.

Санкции Запада против РФ не влияют на реализацию ее совместных проектов с Бангладеш, заявил ранее в интервью «РИА Новости» советник премьер-министра республики по вопросам энергетики Тауфик-и-Элахи Чоудхури. Он выразил надежду на то, что в церемонии открытия АЭС «Руппур» будет в онлайн-формате участвовать президент РФ Владимир Путин. «Есть вероятность, что президент Путин и премьер-министр Шейх Хасина официально откроют атомную электростанцию в следующем месяце… мы с нетерпением ждем этого», — заявил Чоудхури на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 сооружается по российскому проекту, это первая в стране атомная электростанция. Аналогичный проект был успешно реализован на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС.