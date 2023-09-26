Лицей президента РФ появится в Царском селе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексеем Комиссаровым поддержал его предложение о возрождении традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге и создании там «лицея президента Российской Федерации».

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«Мы обсуждаем возможность возрождения традиций Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Вы, конечно, знаете про уникальность этого лицея, про его историю, и нам кажется, что было бы очень здорово этот лицей возродить… Именно как учебное заведение, для того, чтобы готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование», — цитирует пресс-служба Кремля Комиссарова.

Президент РФ поинтересовался, на каких именно площадях это планируется сделать, напомнив ректору, что «там же музей».

«Разные варианты рассматриваем. Там есть площади, которые можно использовать: частично – исторические, частично – новые. Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом. Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации», — подчеркнул Комиссаров.

Путин с ним согласился.

