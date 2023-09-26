Макрон тянет Европу в триллионную торговую войну с Китаем

Президент Франции Эммануэль Макрон – один из главных вдохновителей новой жесткой политики объединенной Европы по отношению к Китаю. Свою позицию французский лидер объясняет, естественно, не политическими, а экономическими соображениями: политика Пекина в торговле, по его мнению, всерьез угрожает главным отраслям европейской экономики.

В связи с нынешней чайнофобией Парижа Bloomberg вспоминает кризис европейского сектора по строительству солнечных панелей десятилетней давности, возникший из-за наплыва дешевых панелей из Поднебесной. Сейчас такая же угроза, по мнению французского президента и его советников, нависла над европейским автопромом.

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Следует отдать должное Макрону: он действует более гибко по сравнению с американскими союзниками. Париж не хочет превратить торговые отношения с КНР, оцениваемые в 900 млрд долларов, в торговую войну по типу американской. Макрон хочет установить устраивающие Евросоюз правила в торговле с Китаем. При этом он пытается превратить ЕС в своего рода балансир между двумя главными экономиками планеты. Это, по его мнению, позволит европейским странам и, в первую очередь, конечно, Франции поддерживать особые отношения не только с США и КНР, но и с другими потенциальными союзниками типа Индии.

Со стратегией и тактикой французского президента согласны далеко не все не только в Брюсселе и столицах других европейских стран, но и в самом Париже. В первую очередь, у его оппонентов вызывает опасения то, как Пекин отреагирует на европейские выпады. Взять, к примеру, начало расследования Еврокомиссии (ЕК) политики субсидирования китайскими властями производства электромобилей. Многие боятся, что такие радикальные действия Брюсселя могут спровоцировать торговую войну с Пекином, которой сам Макрон, кстати, хочет меньше всего.

Пока тревоги скептиков выглядят вполне обоснованными на фоне резкого заявления вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна, выразившего «серьезную тревогу и недовольство» в отношении европейского расследования.

Макрон давно ищет способы защиты испытывающих трудности отраслей промышленности, но его жесткая тактика часто встречает сопротивление других европейских стран и, в первую очередь, Германии, которые боятся реакции Китая, способной навредить экспорту их товаров. Сейчас они вполне справедливо боятся, что Пекин может ответить на европейское расследование субсидирования сектора электромобилей введением тарифа на европейские электромобили.

Активность Эммануэля Макрона объясняется еще и тем, что многочисленные проблемы в экономике заставили Берлин временно отказаться от роли европейского лидера во внешней политике континента. Честолюбивый французский лидер надеется заполнить освободившуюся нишу и поднять свой пошатнувшийся авторитет и рейтинг не столько в мире и Европе, сколько в самой Франции.

Принятие в США в августе прошлого года Закона о снижении инфляции (IRA) добавило веса аргументам лидера Франции. В Брюсселе, возможно, и согласны с доводами Парижа, но прекрасно понимают, что очень сильно рискуют в случае с обидчивым Пекином. К тому же, в ЕК считают, что время для выяснения отношений с Поднебесной выбрано не самое удачное: прошлогодний энергетический кризис, который резко ослаб, но не закончился, и высокая инфляция, с которой без особых успехов уже два года борется ЕЦБ. К этим соображениям добавляется и вполне обоснованные страхи, что китайские тарифы могут привести к трудно просчитываемым сейчас последствиям и могут затронуть далекие, казалось бы, от автопрома отрасли. Например, сектор производства предметов роскоши, на котором доминируют французы и для которого китайский рынок сейчас является ключевым.

Настораживает и то, что убытки и потери сторон в случае торговой войны будут, скорее всего, будут несопоставимы. Согласно расчетам экономистов Allianz Trade, если ЕС увеличит тарифы на 1%, то суммарные потери Китая могут составить ок. 8,4 млрд долларов. Сумма огромная, конечно, но она составляет всего лишь 0,2% от китайского экспорта. Для европейского же импорта это в 7 раз больше – 1,5%.

Зависимость Европы от китайских товаров может также привести ее к ассиметричному инфляционному шоку, потому что европейцам придется покупать критические виды сырья по более высоким ценам. Китай же, во-первых, более самодостаточен, а во-вторых, может компенсировать европейские товары товарами с других рынков. С учетом сильной инфляции и жесткой монетарной политики ЕЦБ, предупреждает Ана Боата из Allianz Trade, Евросоюз может сползти в рецессию.

Давя на Брюссель, Эммануэль Макрон умело пользуется созданным им же самим имиджем защитника интересов обычных европейцев. При этом следует помнить о предстоящих следующим летом выборах в Европарламент и о психологии европейских избирателей: в данном конкретном случае, когда стратегия Макрона может привести к торговой войне с Китаем, симпатии простых избирателей, скорее всего, будут на его стороне, потому что европейским избирателям будет больше импонировать демонстрация силы Европой, чем интересы крупных европейских компаний, которые рискуют понести огромные потери.