Минобороны сообщило оперативные данные о ходе СВО

На брифинге 26 сентября Минобороны РФ сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно информации, озвученной официальным представителем ведомства Игорем Коношенковым, ВСУ продолжают нести большие потери.

Так, только за последние сутки, на Донецком направлении потери ВСУ составили до 310 боевиков, 8 автомобилей, 5 танков и 5 БМП. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». При этом на данном направлении «Южной» группировкой ВС РФ вместе с авиацией и артиллерией были отражены 4 атаки ВСУ в районах Красногоровки, Первомайского и Химика (ДНР).

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Ровнополь и отразили атаку близ Старомайорского (ДНР). Уничтожено до 120 боевиков, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Запорожском направлении подразделениями ВС РФ, ударами авиации и огнём артиллерии отражены 2 атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населённого пункта Вербовое (Запорожская область). Уничтожено до 70 боевиков, 3 автомобиля и 2 БМП. В ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр» при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены 3 атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населённых пунктов Кузьмино и Червоная Диброва (ЛНР). Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества. Уничтожено более 90 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 2 два пикапа, артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое (Харьковская область) и Новоселовское (ЛНР). Уничтожено до 50 боевиков и 2 автомобиля. Поражена самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, ликвидированы 2 полевых пункта боепитания подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Середина-Буда (Сумская область) и Кисловка (Харьковская область).

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили более 15 боевиков, а также поразили 10 автомобилей ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах. В районе населённого пункта Днепровское (Днепропетровская область) вскрыта позиция и уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав». В районе населённого пункта Киселевка (Херсонская область) уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны. Кроме того, ВКС РФ на аэродроме Кульбакино (Николаевская область) уничтожили истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.

Российские средства ПВО перехватили 5 снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу JDAM и противорадиолокационную ракету HARM производства США, а также уничтожили 57 БПЛА в районах населённых пунктов Артёмовск (украинское название Бахмут), Спартак, Невельское, Новопетриковка (ДНР), Лисичанск (ЛНР), Крынки, Казачьи Лагери (Херсонская область), Великий Выселок (Харьковская область), Токмак и Пологи (Запорожская область).

За всё время СВО ВС РФ уничтожили 479 самолётов, 250 вертолётов, 7 172 БПЛА, 438 ЗРК, 12 151 танк и других боевых бронированных машин, 1 155 боевых машин РСЗО, 6 542 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 13 477 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 25 сентября Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными БПЛА по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цель удара была достигнута – все объекты поражены.