Ограничения на вывод средств недружественных нерезидентов продлили еще на полгода

Банк России продлил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих. Соответствующее решение принято для поддержания финансовой стабильности, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Такие операции Банк России приостанавливает с 1 октября 2023 года еще на 6 месяцев. Ограничения касаются переводов со счетов как физических, так и юридических лиц, открытых у российских брокеров и доверительных управляющих», — говорится в сообщении регулятора.

Центробанк ограничил переводы за рубеж нерезидентов недружественных стран со счетов брокеров с 1 апреля 2022 года сроком на полгода. По истечении этого срока решение неоднократно продлялось.

