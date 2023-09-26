Патрушев оценил перспективы урегулирования украинского кризиса

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших во вторник в Каире, оценил перспективы урегулирования украинского кризиса.

По его мнению, на сегодняшний день перспективы такого разрешения не просматриваются, передаёт сайт «Российской газеты».

«Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать её в качестве орудия против России», – уверен секретарь Совбеза.

При этом он выразил признательность властям Египта за взвешенную позицию по кризису вокруг Украины.

«Приветствуем отказ Каира от предоставления вооружения киевскому режиму. При этом понимаем, что такое решение было принято вопреки серьёзному давлению со стороны американцев и европейцев», – заявил Патрушев.

Как писал «Эксперт», ранее Патрушев заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы только Вашингтон и Лондон.

