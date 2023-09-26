Таганрогское «Первое ОКБ» договорилось о сборке легкомоторного самолета в Казахстане

Российское «Первое опытно-конструкторское бюро» подписало соглашение с компанией «Казахстанская авиационная индустрия» о локализации сборочного производства легкомоторного самолета СП-30 в республике.

Как сообщает ТАСС, церемония подписания состоялась в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Казахстане впервые.

Соглашение предполагает развитие сотрудничества и выполнение решений властей Казахстана по созданию высокотехнологичного производства легкого многоцелевого самолета на территории страны, передает агентство. Уточняется, что в 2024 году «Казахстанская авиационная индустрия» организует сборочное производство модификаций самолета СП-30 для первоначального обучения пилотированию, а также для авиационно-химических работ и других модификаций.

Подписи под соглашением поставили директор по продажам «Первого опытно-конструкторского бюро» Артем Кочергин и гендиректор «Казахстанской авиационной индустрии» Данияр Амангильдин.

ООО «Первое опытно-конструкторское бюро» зарегистрировано в Таганроге (Ростовская область), предприятие занимается в том числе производством летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования.

ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» образовано в 2012 году по поручению президента республики о развитии авиапромышленности и созданию в Астане многопрофильного авиационно-технического центра по производству, ремонту и техобслуживанию воздушных судов коммерческого и военного назначения. В 2021 году компания ввела в эксплуатацию цех по сборке и сервисному обслуживанию беспилотных летательных аппаратов.

СП-30 — легкомоторный двухместный многоцелевой самолет с максимальной взлетной массой до 500 кг. Машина разработана конструкторским бюро «Спектр-Аэро» и выпускается серийно в Таганроге с 2003 года.