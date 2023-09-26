Подмосковный Загорский оптико-механический завод получит 500 млн руб. компенсации после взрыва

Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») получит свыше 500 млн руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного в августе в результате взрыва на складе с пиротехникой.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

«Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ) холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" получит более 500 млн рублей денежной компенсации. Ее выплатит первое в России корпоративное общество взаимного страхования "РТ — Взаимное страхование" ("РТ — ВС") — специально созданная в контуре "Ростеха" структура, которая обеспечивает имущественную защиту основных производственных фондов госкорпорации. Она гарантирует быстрое возмещение ущерба, чтобы предприятия, участвующие в выполнении гособоронзаказа и важнейших госпрограмм, имели возможность оперативно устранить последствия ЧП и приступить к дальнейшему решению производственных задач», — указывается в сообщении.

Отмечается, что первый транш выплаты был уже произведен. «"РТ— ВС" планирует подать регрессный иск к компании, ответственной за причиненный заводу ущерб», — информирует пресс-служба.

Подчеркивается, что на данный момент вся технологическая цепочка предприятия в Сергиевом Посаде работает стабильно; возводится новая котельная, от которой будут питаться заводские и социальные объекты. Оперативная выплата страхового возмещения позволит избежать срыва отопительного сезона, пояснили в госкорпорации.

По словам гендиректора предприятия Константина Перцева, компенсации родным погибших в результате ЧП составили 3 млн руб., тем, кому требуется длительное лечение выплатили 1 млн руб., получившим более легкие травмы получили по 500 тыс. руб.