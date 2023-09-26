«Представляет серьёзную угрозу»: США испугались российского истребителя-невидимки

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 представляет серьёзную угрозу для Запада и Украины, так как обладает целым рядом инновационных технологий.

Об этом говорится в статье американского информационного портала 19FortyFive. Как отмечают авторы публикации, Су-57 может представлять значительную угрозу не только для Украины, но и для США.

«Самолёт, безусловно, выглядит незаметным благодаря своему плоскому, закругленному крылу и имеет заявленную дальность полета до 2 200 миль (3 540 км), – пишут журналисты. – Кроме того, Су-57 развивает скорость 2 Маха (2 448 км/час)».

При этом эксперты 19FortyFive обратили внимание, что при создании этого истребителя Россия использовала уникальные стел-технологии. Также подчёркивается, что, согласно имеющимся данным, Су-57 оснащён радаром с активной решеткой электронного сканирования и радаром с фазированной антенной решеткой, поддерживаемым обширными средствами электронного противодействия и технологией инфракрасного поиска и сопровождения наведения (IRST).

«Всё это позволяет российскому истребителю пятого поколения конкурировать с лучшими западными аналогами», – говорится в статье 19FortyFive.

Как ранее писал «Эксперт», в России создали ракеты малой дальности РВВ-МД2 для истребителей Су-57, опережающие американские разработки на 5-10 лет. Об этом, в частности, рассказали в ГосМКБ «Вымпел», где была произведена данная технология.

Наша справка

Первый серийный Су-57 поступил в ВКС РФ в конце 2020 года, до конца 2024-го российские военные должны получить еще 22 такие машины. Всего к 2028 году планируется выпустить 76 истребителей пятого поколения, ими укомплектуют сразу три авиаполка.

Главными особенностями Су-57 является сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия. Первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель «второго этапа», который обеспечит истребителю сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к лётным испытаниям в декабре 2017 года.

