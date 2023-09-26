Президент Молдавии Санду сделала дерзкое заявление о России

Президент Молдавии Майя Санду сделала дерзкое заявление о России, подчеркнув, что для продвижения европейских ценностей требуется полный отказ от сотрудничества с нашей страной.

Об этом она рассказала в интервью местному телеканалу TV8, выдержки из которого публикует РИА Новости.

«Необходимо, чтобы люди не только говорили, что они поддерживают европейские ценности, – заявила она. – Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями».

По словам Санду, недостаточно говорить, что Молдавия и с Европой, и с Москвой, и со всеми. Президент Молдавии отметила, важно, чтобы все понимали: либо ты веришь в демократию и показываешь это каждый день у себя на работе, либо это просто разговоры.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин заявил, что Запад пытается превратить Молдавию во вторую Украину, а кишиневские власти идут у него на поводу.

По его мнению, Запад абсолютно безответственно, абсолютно близоруко присматривает Молдавию на роль второй Украины, а нынешнее руководство республики в этом активно участвует. В свою очередь Москва, как отметил Галузин, не инициирует никакой эскалации с Кишинёвом.

