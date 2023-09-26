Производство мебели в Москве выросло более чем на 13% в январе-июле 2023 года

Московские мебельные фабрики нарастили производство продукции на 13,3% за первые семь месяцев 2023 года по сравнению с этим же периодом 2022 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Оборот мебельных компаний города вырос на 45,8% и превысил отметку в 12,1 млрд рублей, добавил заммэра Ефимов. На данный момент в столице работают 90 производственных площадок, на которых выпускают мягкую и корпусную мебель для дома и офиса, детскую мебель, предметы интерьера и многое другое.

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, московские производители мебели успешно адаптируются к новым экономическим реалиям и замещают товары зарубежных поставщиков. Например, только за июль 2023 года фабрики города отгрузили продукции на 1,3 млрд рублей, что на 45% больше аналогичного периода 2022 года.

В столичной промышленности задействовано более 4 тыс. индустриальных предприятий, на которых работают более 720 тысяч человек. Среди них – кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем на территории индустриального парка «Руднево». Власти города предлагают предприятиям более 20 мер поддержки, среди которых налоговые льготы и преференции, инструменты финансовой поддержки, а также бесплатные консультации аналитиков и экспертов.