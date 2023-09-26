Пушилин сообщил об улучшении позиций российских сил на авдеевском и марьинском направлениях

За последние сутки российские военные улучшили свои позиции на авдеевском и марьинском направлениях, уничтожив несколько опорных пунктов ВСУ.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Авдеевское и марьинское направление: за последние сутки есть объективные улучшения позиций, сейчас там не только серая зона расширена, но и уничтожено несколько опорных пунктов противника», — заявил чиновник в эфире телеканала «Соловьев Live».

Говоря об Артемовске, глава региона отметил, что уцелевшая в ходе боев гражданская инфраструктура города нуждается в консервации. «Надо что-то решать по Артемовску. Есть необходимость определенных мероприятий, имеется в виду консервация того, что осталось в плане гражданской составляющей, инфраструктуры», — сказал Пушилин.

Он пояснил, что инфраструктуру нужно обследовать, однако из-за непрерывных обстрелов со стороны Украины осуществить это пока не представляется возможным.

Артемовск — административный центр Артемовского района ДНР, расположенный примерно в 90 км к северо-востоку от Донецка. В мае, после долгих ожесточенных боев, город полностью перешел под контроль российских войск.