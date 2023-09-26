Путин и Лукашенко договорились о двух крупных проектах

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о двустороннем сотрудничестве в крупных проектах промышленной и транспортной сферы. Об этом сообщил Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

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Белорусский лидер рассказал про состоявшийся накануне телефонный разговор с президентом России, во время которого обсуждалось совместное производство и обслуживание самолетов и строительство второй железнодорожной ветки из Белоруссии в Санкт-Петербург и область. Более предметно эти проекты стороны планируют рассмотреть в середине октября на саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке.

«Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Как сказал президент России: от крупных аэропортов до дальних поселков, регионов такие самолеты востребованы, тем более они могут осуществлять посадку на грунт», — цитирует пресс-служба Лукашенко.

По его словам, Белоруссия обладает «соответствующими компетенциями», поэтому Путин и предложил построить самолет совместными усилиями. Кроме того, в республике намерены «более интенсивно» осваивать производство отдельных компонентов для Ил-96 и заниматься обслуживанием этих самолетов.

Строительство второй железнодорожной ветки от Белоруссии в Санкт-Петербург и область, по словам Лукашенко, дало бы возможность перевозить большие объемы грузов в российские порты и оттуда «работать на весь мир».

«Для нас это очень важно. Мы занимаемся портовым строительством там, инфраструктурой. Но узкое место у нас — железная дорога», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что перспективы реализации этих проектов уже обсуждались с российскими ведомствами, по ним подготовлен пакет необходимых документов, который в скором времени будет передан президенту РФ.

