Разработанная в Москве пластина из оксида галлия снизит стоимость полупроводников для ЭКБ в 7 раз

Массовое производство пластин из оксида галлия запустит столичная компания «Рокор». Такие кристаллы необходимы для производства большинства электронных компонентных баз (ЭКБ). Разработка займет нишу полупроводниковых материалов самого современного, четвертого поколения. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пластины могут быть использованы в зарядках для электромобилей, солнечных батареях, чипах и микросхемах, платах, транзисторах и других товарах, для создания которых нужны полупроводники. По словам руководителя департамента, использование оксида галлия осложняется тем, что в производстве необходимо использовать тигли из иридия – редкого и дорогостоящего металла, который многократно увеличивает стоимость конечного продукта. Российская разработка исключает использование иридия, благодаря чему производственная стоимость снизится в 7 раз. Кроме того, это снимет ограничения по доступности и требуемому количеству материала на мировом рынке.

Все это позволит ускорить темпы внедрения зеленых технологий и нарастить производство наиболее современной микроэлектронной продукции, пояснили в пресс-службе. На данный момент на рынке наблюдается дефицит полупроводников четвертого поколения, а данная разработка способна полностью его устранить, подчеркнули в департаменте.

Производству монокристаллических пластин оксида галлия находится в финальной стадии. Необходимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) уже проведены. Для полноценного вывода товара на мировой рынок будет достаточно полутора лет. Цена одной 100-миллиметровой пластины российского производства не превысит 3 тыс. долларов, в то время как японские аналоги стоят примерно 6,4 тысячи долларов.