Moody's: США могут лишиться наивысшего кредитного рейтинга

Агентство Moody’s Investors Service – единственное из Большой тройки наиболее авторитетных агентств сохраняет еще за Соединенными Штатами самый высокий кредитный рейтинг – ААА. Два других агентства: Standard & Poor's и Fitch Ratings его уже понизили. Напомним, Fitch Ratings понизил кредитный рейтинг США в августе из-за угрозы шатдауна правительства, т.е. приостановки работы правительства из-за отсутствия финансирования. Что же касается S&P Global Ratings, то оно лишило США рейтинга «ААА» еще в 2011 году. S&P, кстати, заявило в марте этого года, что готово к дальнейшему снижению рейтинга в случае неожиданных негативных политических событий, в число которых, естественно, и шатдаун правительства.

Однако сейчас США могут лишиться последнего наивысшего кредитного рейтинга. Агентство Moody’s фактически предупредило Вашингтон в своем очередном отчете, что последует примеру коллег, если американское правительство «закроется» из-за превышения потолка госдолга даже несмотря на то, что короткий шатдаун едва ли серьезно подорвет американскую экономику и скажется на выплатах по суверенным долговым обязательствам.