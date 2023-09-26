Moody's: США могут лишиться наивысшего кредитного рейтинга

Агентство Moody’s Investors Service – единственное из Большой тройки наиболее авторитетных агентств сохраняет еще за Соединенными Штатами самый высокий кредитный рейтинг – ААА. Два других агентства: Standard & Poor's и Fitch Ratings его уже понизили. Напомним, Fitch Ratings понизил кредитный рейтинг США в августе из-за угрозы шатдауна правительства, т.е. приостановки работы правительства из-за отсутствия финансирования. Что же касается S&P Global Ratings, то оно лишило США рейтинга «ААА» еще в 2011 году. S&P, кстати, заявило в марте этого года, что готово к дальнейшему снижению рейтинга в случае неожиданных негативных политических событий, в число которых, естественно, и шатдаун правительства.
Однако сейчас США могут лишиться последнего наивысшего кредитного рейтинга. Агентство Moody’s фактически предупредило Вашингтон в своем очередном отчете, что последует примеру коллег, если американское правительство «закроется» из-за превышения потолка госдолга даже несмотря на то, что короткий шатдаун едва ли серьезно подорвет американскую экономику и скажется на выплатах по суверенным долговым обязательствам.
Сейчас в Конгрессе США идут напряженные переговоры между республиканцами и демократами об очередном увеличении порога госдолга. Переговоры, как обычно, идут очень медленно и сложно. Если они закончатся безрезультатно, что не очень вероятно, но все же вполне возможно, что Америка откроет новый финансовый год, начинающийся 1 октября, с закрытия правительства. Конечно, «закрытие» будет формальным, потому что ведомства, без которых действительно остановится жизнь государственного аппарата, работу продолжат, но все же большинство сотрудников правительства отправятся во внеплановые отпуска.
Спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти все еще высказывается против совместной работы с демократами над соглашением о временном финансировании работы правительства. Причин несколько, в том числе и опасение Маккарти, что его сместят с высокого поста свои же однопартийцы. Эти «ястребы» неоднократно заявляли, что не боятся приостановки действия правительства и готовы сместить Маккарти в случае его «предательства».
Bloomberg пишет, что некоторые сдвиги в сближении позиций двух партий все же есть. Финансирование деятельности правительства, если его удастся достигнуть, скорее всего будет продлено на 4-6 недель, а не до декабря, как хотят демократы. Законодателям следует торопиться, потому что, чтобы избежать шатдауна, законопроект должен попасть в Белый дом на подпись к президенту Байдену до полуночи 30 сентября.