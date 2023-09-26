Рубль готовиться порвать «треугольник»

Во вторник практически всю основную сессию рубль был стабильным, торгуясь с пониженной волатильностью. По итогам дня рубль мог бы закрыться без изменений, но в последний час торгов, когда с рынка обычно уходят экспортеры и Банк России со своими валютными интервенциями, он подешевел к доллару примерно на 0,15%.

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Таким же снижение курса национальной валюты завершилась и вся сессия. Последняя сделка прошла по котировке 96,3775 руб. за доллар.

Если же посмотреть на курс чуть ретроспективно, то рубль четвертую сессию демонстрирует ложные признаки стабилизации. Курс держится чуть выше 96 руб. за доллар.

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На дневном графике пары доллар-рубль прорисовывается фигура технического анализа «симметричный треугольник», когда внутридневные максимумы понижаются, а минимумы – повышаются. В результате, колебания цены снижаются. Это говорит о том, что силы продавцов и покупателей приходят в равновесие.

О наступлении временного баланса на валютном рынке говорит и резко упавшие объемы торгов. Так, сегодня по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано всего 66,5 млрд руб. Последний раз столь низкие обороты торгов наблюдались в конце июля. Среднедневной объем торгов на прошлой неделе превышал 100 млрд руб.

После такого «затишья» очень часто бывают сильные движения, а практика говорит, что в подавляющем большинстве случаев оно происходит в сторону сложившегося ранее тренда.

Рубль же уверенно падает с конца 2022 года.

Поэтому выход из «треугольника» с большей вероятностью будет вверх, то есть рубль начнет слабеть. Поводом для этого может послужить окончание налогового периода, когда экспортеры уменьшат продажу валютной выручки и на рынке возникнет дисбаланс.

«Продолжающаяся консолидация рубля может отражать достижение определенной сбалансированности рынка в плане спроса на иностранную валюту и ее предложения. Правда, после прохождения пика налоговых платежей 28 сентября закончатся продажи экспортеров валюты для фискальных платежей. Это способно оказать ощутимое давление на рубль», - предупреждает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Здесь опять стоит вспомнить про упавшие обороты торгов, говорящие о том, что даже в последние дни перед окончанием уплаты налогов экспортеры не увеличили продажу долларов и юаней.

Так что рублю может сильно поплохеть, если крупнейшие российские нефтяники и металлурги в конце месяца еще больше снизят свою активность на валютном рынке.

Впрочем, любителям технического анализа стоит принимать во внимание, что его алгоритмами пользуются спекулянты, но не реальные продавцы и покупатели валюты. Силы же «настоящих» игроков на валютном рынке сейчас совсем невелики.

Поэтому, несмотря на угрожающую рублю техническую картину, серьезного падения российской валюты без появления негативных новостных поводов может и не произойти.

Пока сильным техническим сопротивлением по паре доллар-рубль выступает отметка 98,5. Только в случае его пробоя пара с большой вероятностью отправится чуть выше 100.