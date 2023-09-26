Рынок акций: у важной черты

Инвесторы начали день с продолжения распродаж акций, но отметка 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи вновь остановила «медведей», и от нее начался отскок.

Статья по теме: Рынок акций: понедельники потеряли «бычью» силу

За последние пять торговых сессий близость этого «круглого» уровня уже 4 раза разворачивала Индекс Мосбиржи вверх. С точки зрения технического анализа, данный уровень лишь увеличивает свою прочность, но в случае его пробоя падение может быть очень сильным.

В лидерах роста сегодня были черные металлурги, акции которых подорожали от 1,7% (ММК) до 3,8% («Северсталь»).

Статья по теме: Индекс Мосбиржи подошел очень близко к психологически важной отметке

«Перспективы компаний металлургии и горнодобывающей промышленности в четвертом квартале 23-го года – первой половине 24-го года мы по-прежнему считаем хорошими, с осторожным оптимизмом оценивая рынок Китая и предстоящие выплаты дивидендов», — пишет в своем обзоре аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин.

Но многие другие его коллеги не видят причин для опережающего рынок динамики бумаг этого сектора. В том числе из-за того, что уже со следующего месяца они попадут под новый налог, ставка которого будет зависеть от курса доллара к рублю. К этому стоит добавить, что по-прежнему есть проблемы с экспортом российской продукции в восточном направлении.

По-прежнему нет даже никаких намеков на выплату дивидендов от сталеваров. Ранее некоторые мажоритарные акционеры компаний сектора заявляли, что прибылью с акционерами они не будут делиться до окончания СВО.

Таким образом, не исключено, что и в этом году дивиденды выплачены не будут.

Впрочем, на рынке есть мнение, что скоро у владельцев металлургических компаний закончатся деньги на собственное пропитание и поддержание других проектов, и они будут вынуждены пойти на распределение прибыли.

Новые налоговые инициативы ударили по нефтяным акциям. Как написали «Известия», группа депутатов предложила распространить налог на сверхприбыль на нефтяные компании.

Вероятно, именно это предложение стало причиной резкого падения акций «Роснефти» на прошлой неделе, и сегодняшней динамики «хуже рынка» практически всех акций компаний сектора.

Однако многие аналитики уверены, что новость имела больше эмоциональное влияние на акции нефтянки, нежели осмысленное.

«Принятие законопроекта не приведет к ухудшению финансового положения указанных организаций, поскольку налог будет уплачиваться только при наличии сверхприбыли, рассчитываемой по правилам, установленным в федеральном законе», — говорится в пояснительной записке», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

И действительно, очень многие эмитенты, которые «попали» под «сверхприбыль» прошлого года, практически этого не почувствовали. Так, Сбер заплатит дополнительный налог размере меньше 10% средней чистой месячной прибыли в этом году.

Более того, есть предположение, что власти заблокируют принятие данной инициативы: Минфин и Минэнерго дадут отрицательные отзыва на законопроект. Скорее всего, они обоснуют свою позицию тем, что налоговое бремя на нефтяной сектор и так выше, чем в любой отрасли.

К этому стоит добавить, что нефтяники без всяких сомнений попробуют задрать внутренние цены на топливо, если их обложат новыми поборами.

«Если предлагаемые поправки вступят в законную силу, дополнительная налоговая нагрузка на нефтяников только подхлестнет рост цен на топливо, поскольку производители нефтепродуктов будут закладывать в цены свои выросшие издержки. Удорожание бензина и других ГСМ обязательно повлечет за собой новый виток разгона инфляции, так как вырастут транспортные расходы», — полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Мировые нефтяные «медведи» сегодня поглядывали на отметку $90 за баррель, но так и не решились к ней приблизиться. Падавшая с утра более чем на полпроцента нефть к закрытию основных торгов на Московской бирже выросла на 0,8%.

В последние дни все значительные просадки по нефти быстро выкупаются.

Это хороший знак, дающий надежду на то, что при появлении даже незначительных поводов нефть вновь пойдет штурмовать сопротивление $94-95, а при его пробое быстро отправится в район чуть выше $100.

В частности, таким поводом может стать старт в самые ближайшие дни сезона ураганов в Мексиканском заливе.

С учетом фундаментально необоснованной распродажи акций нефтяных компаний и ожидания роста стоимости нефти практически всеми экспертами, акции нефтяных компаний хочется купить.

Сдерживающим фактором являются лишь риски ухудшения инвестиционных настроений на рынке, которые могут вылиться в пробой поддержки 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи. При таком «медвежьем» сценарии ни одна «голубая фишка» не устоит, поскольку бумаги будут сбрасывать крупные инвесторы.

Вероятность такого сценария высока – сегодняшние новости из Госдумы свидетельствуют, что рынок очень сильно восприимчив к любому негативу.

Несмотря на то, что сегодня Индекс Мосбиржи вырос на 0,2%, техническая картина по нему остается негативной. С 5 сентября, когда рынок начал снижаться, на дневном графике Индекса Мосбиржи начал прорисовываться нисходящий канал. Сегодня индикатор закрылся на его верхней границе.

Практика последних месяцев показывает, что очень многие частные инвесторы, которые главенствуют на рынке акций, стали активно использовать простые, но тем не менее часто работающие сигналы технического анализа.

Поэтому нельзя исключить продолжения распродаж в оставшуюся часть текущей недели.