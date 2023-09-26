Система управления двигателем ПД-8 для самолета SJ-100 прошла испытания на огнестойкость

Система управления двигателем ПД-8, разработанная Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в «Ростех») для самолета SJ-100, успешно прошла испытания экстремально высокими температурами.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, гидромеханические агрегаты САУ-8 выдержали испытания огнем и сохранили работоспособность при температуре 1100 градусов.

Уточняется, что тесты были проведены в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ). В рамках испытаний были проверены основные узлы системы — агрегат механизации двигателя, дозатор топлива, блок насоса, а также клапан перепуска топлива.

Отмечается, что испытания системы, которая была создана менее чем за год, являются очередным важным шагом к сертификации нового российского двигателя. «В июне завершились опытно-конструкторские работы, сейчас заканчиваются предварительные и квалификационные испытания агрегатов, в том числе на климатические, механические и другие внешние воздействия», — указывается в сообщении.

После летной программы квалификационных испытаний агрегаты перейдут из статуса опытных в серийные, поясняют в пресс-службе «Ростеха».