ЦБ назвал максимальную ставку по депозитам без дополнительных условий

По итогам второй декады сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 9,77%. Она выросла на 0,07% по сравнению с первой декадой сентября и на 0,54% за месяц, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в сентябре 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада сентября — 9,70%; II декада сентября — 9,77%», — сообщили в ЦБ.

По итогам II декады августа максимальная ставка была на уровне 9,23%.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 9,19%; от 91 до 180 дней — 10,3%; от 181 дня до 1 года — 8,65%; на срок свыше 1 года — 9,64%.

При определении показателя регулятор рассматривает только вклады, доступные любому клиенту без ограничений и предварительных условий, не учитывая ставки с капитализацией процентов и вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие».

