Цены на платину на низком старте

Фьючерсы на платину упали до отметки 920 долларов от двухнедельного максимума, зафиксированного 19 сентября. Аналитики объясняют это «ястребиным» заявлением ФРС, не исключившей во время последнего заседания возможности еще одного повышения ставки в 2023 году и пообещавшей повышенные ставки еще надолго. Такие события снижают привлекательность металлов.

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Но в целом по текущему году Всемирный совет по инвестициям в платину обещает её дефицит на рынке в размере более 1 млн унций: спрос должен вырасти на 27% в годовом исчислении, а предложение остается и останется неизменным.

Причем это новая оценка, на 81% превышающая первоначальный прогноз на текущий год, о чем говорится в обзоре World Platinum Investment Council (WPIC).

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«Несмотря на замедление развития мировой экономики, мы сохраняем уверенность в том, что в этом году рынок почувствует глубокий дефицит платины, — пишут авторы обзора. — На это указывает устойчивое восстановление автомобильного производства с начала года и расширение промышленного спроса».

Кроме того, в этом году ожидается возврат к положительному инвестиционному спросу после значительного чистого оттока инвестиций с рынков в 2022 году.

Тем временем, пишет Miningreview, сильный рост спроса на автомобили является ключевым фактором увеличения дефицита платины. Вот и ожидается, что спрос на нее в автомобилестроении достигнет 3 283 тыс. унций в 2023 году, что на 13% больше, чем в 2022 году, когда показатель достиг самого высокого уровня с 2017 года.

Спрос на платину в автомобилестроении по-прежнему обусловлен главным образом заменой ею палладия.

В частности, в Европе спрос на платину в автомобилестроении увеличился на 11% на фоне роста производства автомобилей малой грузоподъемности (Light Duty Vehicle). Несмотря на то что Европа является одной из ведущих стран по внедрению аккумуляторных электромобилей, около 90% проданных машин по-прежнему содержат платину в своих системах доочистки… — чего именно? Конечно — выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания!

А в Китае спрос на платину в автомобилестроении за III квартал вырос на 60%. И это как раз следствие борьбы за экологию, но в сфере традиционных моторов.

Таковы введение стандарта China IV для внедорожных транспортных средств и полное внедрение экологического стандарта China VIB, которое вступило в силу 1 июля 2023 года. Свой вклад внес и рост производства: в «тяжелом» сегментом HDV, где производство восстановилось на 64%, в то время как производство LDV выросло на 17%.

Четвертым фактором, который усилил спрос на платину в Китае, стало увеличение и здесь применения платины вместо палладия в системах очистки выхлопных газов.

Платина демонстрирует нисходящий среднесрочный тренд с мая текущего года и котировки сейчас находятся на локальном уровне поддержки вблизи 900 долл., отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его прогнозам, в случае пробития этого уровня, следующая цель 800 долл., а это более 10%. «В долгосрочном временном диапазоне, тренд боковой, и мне представляется, что в ближайший год ничего не поменяется, платина будет торговаться в диапазоне 800-1100 долларов», – говорит Николай Переславский.

Лето и начало осени цены на платину провели в боковике, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. По его словам, ожидания по металлу на среднесрочную перспективу умеренно позитивные. Промышленный спрос, в частности, со стороны автопроизводителей, в 2023 году восстанавливается.

«Инвестиционный спрос на драгметалл выше, чем в 2022 году, однако остается под давлением высоких процентных ставок в мире. Предложение по итогам 2023 года ожидается чуть ниже прошлого года, что должно вылиться в дефицит на рынке. Эффект на цены может усилиться в случае смягчения монетарной политики мировых ЦБ. В перспективе 12 месяцев цены могут подняться к 1000–1100 долл. за унцию», – отмечает Дмитрий Пучкарев.