Туристы смотрят на восток

По сообщению РИА «Новости» со ссылкой на сервис «Туту», интерес к перелетам в регионы Сибири, Дальнего Востока и Арктики у клиентов сервиса путешествий вырос летом 2023-го по сравнению с прошлым примерно на 23%.

В лидерах Красноярск, Владивосток, Мурманск, Хабаровск. Больше всего за год вырос спрос на билеты в Читу, Владивосток, Анадырь, Благовещенск и Хабаровск.

Туристический и инвестиционный потенциал Дальнего Востока активно обсуждали на прошедшем Восточном экономическом форуме. «Могу сказать, что, действительно, туристический потенциал Дальнего Востока очень высокий, и бренд Дальнего Востока… туристически сформирован… Другое дело, что заявить, что хотят посетить, и посетить — это две большие разницы… А планируете ли вы в ближайший год посетить места, регионы на Дальнем Востоке с целью отдыха и туризма? — 48 процентов планируют на ближайший год, тоже очень большая цифра», — заявил на форуме генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. По его словам, 78% россиян готовы или хотят в ближайшие пять лет посетить Дальний Восток.

Однако регион нуждается в дальнейшем прорывном развитии сопутствующей инфраструктуры, в частности гостиничной.

Как подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, инфотехнологиям и связи Евгений Попов, «Дальний Восток — одна из самых предпочтительных территорий для вложения инвестиций <…>: внешних и внутренних». «Сегодня очень много стартапов и проектов на Дальнем Востоке нуждаются в инвестициях. И самое главное, что это несырьевые проекты», — добавил он.

Неизведанная территория

По прогнозу Российского союза туриндустрии, по итогам 2023 года внутренний турпоток в стране составит около 72 млн человек. Это плюс 5% к рекордному 2022 году. Даже после отмены туристического кешбэка спрос все равно растет: по данным АТОР, с мая по октябрь этого года он увеличился на 30%.

Специалисты также отмечают постепенное восстановление интереса к России иностранцев: только в первом полугодии 2023-го страну посетили около 188 тыс. человек, это почти в два с половиной раза больше, чем за тот же период годом ранее. На первом месте, конечно, туристы из Китая, далее идут Турция, Германия, Туркмения и Иран.

Если говорить о Дальнем Востоке, то, согласно официальной статистике, в 2022 году регион посетили около 5 млн туристов, однако, по словам экспертов, потенциал поездок в этом направлении может составить 10,5 млн человек в год.

Около 1,1 млн туристов посетили Приморье в первом полугодии 2023-го, регион, кстати, занял седьмое место в Национальном туристическом рейтинге — единственный из всех регионов Дальнего Востока. При этом 52% турпотока в Приморье, как, впрочем, и в других городах и регионах, кроме столиц, приходится на «близкий», или «соседний», туризм — когда основной гостевой поток формируют соседние города и регионы. В Приморье в основном приезжали жители Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей и Якутии. Гости из Москвы составили всего лишь 7%.

Туристов привлекает мода на «выход из зоны комфорта»: хайкинг вместо круглосуточного «все включено», отдых в неизведанных местах без сотовой связи, единение с природой.

Кроме того, туристы сегодня путешествуют не просто для того, чтобы сменить обстановку. Им нужны эмоции, «эксклюзив», они хотят быть первооткрывателями. Треть путешественников хотят получить от путешествия, будь то турпоездка, отдых или командировка, настоящий «культурный шок». Пережить совершенно новый опыт в непривычных для себя условиях.

Впрочем, если Сахалин и Камчатка уже достаточно продвинулись в построении своего бренда и соответствии тренду, то живописные уголки Приморья начали изучать не так давно.

Баланс комфорта и экоотдыха

Есть и еще один тренд: за гармонией и природой сегодня потянулись не только любители спать в палатке, но и туристы премиального сегмента. Однако для развития такого туризма остро необходимо наличие соответствующей инфраструктуры. И здесь у Приморья большой потенциал.

«Сегодня Приморский край, Сахалин и многие другие области стали местами, куда инвесторы придут», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин после изучения проектов развития Приморского края в июле этого года. Он отметил, что стоит задача поднять уровень жизни в таких регионах даже выше, чем в среднем по стране.

Мишустину также представили один из гостиничных проектов высокого класса в ходе посещения Владивостока. Речь идет о гостиничном комплексе Vladivostok Grand Hotel & SPA АО «МГК Золотой Рог». Этот комплекс площадью 37,7 тыс. кв. м расположен на берегу бухты Золотой Рог в историческом центре Владивостока.

В скором времени в столице Приморья также появится пятизвездочный апарт-отель, расположенный на четырех этажах многофункционального комплекса «Бурный». Rodina Residences Vladivostok — это клубный отель, аналогов которому по уровню сервиса и возможностей на Дальнем Востоке нет. В распоряжении гостей будет целая деловая экосистема, позволяющая совмещать отдых с работой и решать все рабочие вопросы, не выходя из здания: назначить брифинг в конференц-зале или провести встречу в комнате переговоров.

Комплекс уже начал работу в тестовом режиме: это порядка 40‒45% номерного фонда и два ресторана. В частности, на первом этаже уже открылась итальянская остерия Vento. На 14-м этаже будут расположены еще три ресторана.

Подобные проекты ведут к дальнейшему развитию городской среды: Владивосток получит новую набережную с благоустроенной территорией и собственной вертолетной площадкой.