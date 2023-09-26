«Тысячи уничтоженных военных и сожжённой техники»: Шойгу сообщил об огромных потерях ВСУ

На коллегии Министерства обороны глава ведомства Сергей Шойгу сообщил об огромных потерях, которые ВСУ продолжают нести в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Так, согласно его данным, в сентябре ВС РФ уничтожили более 17 тыс. украинских военнослужащих и более 2 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе западного производства.

В частности, министр отметил в боях за первый месяц осени ВСУ потеряли 7 американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходную артиллерийскую установка из Германии, Франции, Польши и США, а также 2 немецких танка Leopard и английский танк Challenger.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны с 17 по 23 сентября ВС РФ уничтожили Су-24м, 2 Миг-29, 2 штурмовика Су-25, а также тысячи украинских военных.

