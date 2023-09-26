Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области — Старовойт

Украинский дрон сбросил на село в Курской области взрывное устройство.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Уточняется, что повреждена электрическая подстанция, в результате было обесточено семь населенных пунктов; никто из жителей не пострадал.

В Минобороны рассказали о сбитом рано утром над территорией Курской области украинском беспилотнике самолетного типа. «26 сентября около 05.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывается в сообщении. Аппарат уничтожен дежурными силами ПВО, уточнили в ведомстве.

Накануне, около 23.00, над Курской областью были сбиты еще два украинских дрона, сообщили также в Минобороны.