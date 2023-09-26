В Хельсинки отметили чрезмерно высокую цену членства в НАТО и помощи Киеву

Присоединение к Североатлантическому альянсу и поддержка Украины серьезно сказались на бюджете Финляндии; власти страны постепенно начинают в полной мере осознавать все финансовые, юридические и стратегические последствия таких решений.

Об этом пишет The New York Times.

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«Вступление в НАТО — дорогостоящий процесс, поддержка Украины — дорогостоящий процесс, и конца этому не видно», — приводит издание слова директора по оборонной политике при финском Министерстве обороны Янне Кууселу.

Отмечается, что членство в альянсе требует от финского кабмина непростых и затратных решений, в частности, нужно планировать переброску войск в Швецию и другие государства в случае необходимости. Вместе с тем в Хельсинки убеждены, что способны самостоятельно защищаться; таким образом, Финляндия вряд ли будет размещать на своей территории войска других членов НАТО, указывает автор материала.

Напомним, Финляндия присоединилась к НАТО в начале апреля этого года. Власти страны пояснили, что к такому решению Хельсинки подтолкнуло изменение «реалий безопасности в Европе» в свете украинского кризиса.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года одновременно со Стокгольмом. Заявку Швеции пока не одобрили Турция и Венгрия.