В Москве заработал чат-бот «Поддержка промышленности Москвы»

Власти столицы запустили в мессенджере Telegram чат-бот «Поддержка промышленности Москвы» для упрощенного доступа к информации о льготах и преференциях для городских производств. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Через сервис предприниматели смогут узнать более чем 20 доступных мерах финансовой и нефинансовой помощи для столичной промышленности. Как считает заммэра Ефимов, чат-бот станет эффективным дополнением к широкому набору инструментов для развития бизнеса в Москве. Так, только в 2022 году мерами поддержки воспользовались около 400 крупных и средних промышленных предприятий города, добавил он.

Фильтры в чат-боте позволяют учесть такие факторы, как строительство нового или развитие существующего производства, наличие или отсутствие земельного участка в собственности, а также необходимость в приобретении оборудования и подключения к инженерным коммуникациям. Помимо это, сервис помогает в подборе альтернативных поставщиков для предприятия.

Как рассказал исполняющий обязанности руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, чат-бот предоставляет все необходимые ссылки и контакты для связи для получения помощи. По мнению главы департамента, сервис будет полезен как для действующих предприятий, так и для тех, кто только планирует открытие производство в городе.

Инструмент упростить поиск мер поддержки – налоговых льгот, субсидий и многих других, отметили в департаменте информационных технологий столицы. Пользователь может отметить какие виды мер господдержки его интересуют и получить ответы на уточняющие вопросы. Все это доступно в любое время и с экрана мобильного телефона. Найти чат-бот в Telegram можно введя в строке поиска @Mosprom_helpbot. Чтобы приступить к работе, понадобится нажать кнопку «Начать».