В РФ начали проектировать железную дорогу, которая соединит Крым с Ростовом-на-Дону

Власти Запорожской области сообщили о начале проектирования железнодорожной магистрали, которая будет проходить по побережью Азовского моря.

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«На текущий момент эта ветка проектируется. Она свяжет между собой Мелитопольский узел, Бердянск с выходом на Ростов», — цитирует ТАСС министра экономического развития региона Юрия Гуськова.

Отмечается, что о предпроектных изысканиях по новому железнодорожному маршруту стало известно в июне.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Железные дороги Новороссии», которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. ФГУП будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке, сообщили в пресс-службе кабмина. Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов, пояснили в правительстве.