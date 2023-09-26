В США сообщили, что уход владельца сети KFC с российского рынка откладывается

Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США отложило уход с российского рынка владельца торговой марки KFC Yum! Brands из-за необходимости выплаты отчислений в российский федеральный бюджет.

Как пишет Reuters, изначально уход компании с рынка РФ задержался по причине затянувшегося процесса поиска покупателя и обсуждения условий, а также согласования сделки с российской правкомиссией.

Как рассказал глава юридического отдела компании «Юнирест» (российское юрлицо Yum! Brands, которому принадлежит мастер-франшиза KFC) Сергей Левин, OFAC приостановило уход сети из РФ в связи с требованием Москвы по отчислениям в федеральный бюджет, которое было введено в конце прошлого года.

Левин добавил, что «Юнирест» рассчитывает завершить ребрендинг в 2024 году. Предполагается, что к концу текущего года под вывесками Rostic's начнут работать 60% точек KFC в России.

В апреле Yum! Brands завершила сделку по продаже локальных активов сети KFC российской группе компаний «Смарт сервис». Активы включают собственные рестораны корпорации, права на мастер-франшизу KFC, систему управления сетью франчайзинговых ресторанов, а также права на бренд Rostic’s. В конце того же месяца бывшие рестораны KFC начали открываться под новым названием.