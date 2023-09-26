Выход из кризиса

Правительство России ограничило экспорт бензина и дизельного топлива. Этот беспрецедентный шаг обеспечил снижение цен на нефтепродукты и сделал его устойчивым.

В текущем году наша страна столкнулась с самым крупным ценовым кризисом на внутреннем рынке моторных топлив за последние пять лет. В прошлый раз сопоставимого размаха рост цен наблюдался в мае и осенью 2018 года. Как и тогда, в текущем году проблемы российского рынка сопровождались ростом долларовой цены нефти падением курса рубля.

Широкая общественность все последние месяцы привычно ругала нефтяные компании, что именно они взвинтили цены. Но парадокс ситуации заключался в том, что если бы не они, то средние цены в рознице к настоящему моменту были бы выше на 10-12%. Что характерно, в сентябре ряд независимых сетей доказал этот тезис, повысив цены на своих заправках до уровней на 5-6 рублей выше, чем на заправках ВИНКов в тех же населённых пунктах. Это было вызвано тем, что оптовые цены оказывались зачастую выше розничных даже без учёта доставки. И здесь стоит сказать про дефицит.

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В отдельных регионах к концу лета топливо начало пропадать из розницы. Зачастую на заправках не было дизельного топлива. А в масштабах страны дефицита не было: если взять «среднюю температуру по больнице», то производилось и поставлялось на внутренний рынок достаточно топлива для удовлетворения существующих потребностей. Более того, правительство подняло гарантированный объём поставок бензинов и дизеля на биржу (минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12% до 13%, в отношении дизеля – с 8,5% до 9,5%), хотя реальный объем реализации в это время значительно превышал требуемые показатели.

С начала года к моменту, когда был введён запрет на экспорт, на СПбМТСБ было реализовано 6,4 млн т бензинов. Государство требует за год поставлять (при текущем уровне производства) не менее 5,2-5,5 млн т. То есть за неполные девять месяцев был превышен годовой показатель. Дизельного топлива за тот же период было реализовано не только больше, чем требовало государство, но и больше, чем в прошлом году на 5,2%.

На этом фоне отдельные игроки посчитали, что можно купить топливо на внутреннем рынке и продать его не российским автомобилистам, а вывезти за рубеж. То есть имел место не запрещённый ранее, но весьма несвоевременный «серый» экспорт. Который в первую очередь сказывался на доступности топлива у независимых игроков и закономерно повышал их тревожность.

Плюс ко всему развернулись официальные экспортные потоки. В том числе – на юг. В период отпусков всё вышеперечисленное приводило к тому, что транспортные сети оказались перегруженными, а сроки доставки нефтепродуктов по железной дороге увеличивались. Если добавить сюда более поздний выход из ремонтов отдельных перерабатывающих предприятий, то становится более чем очевидно, почему отдельные регионы получали топливо с задержкой, пугая потребителей отсутствием топлива на некоторых станциях.

Нефтеперерабатывающим заводам необходимо периодически останавливаться на плановые ремонты. Графики ремонтов согласуются с Минэнерго, и на весь срок их проведения делаются необходимые запасы нефтепродуктов. Величина запасов определяется прогнозом спроса. Притом спрос и баланс моторных топлив со временем изменяются. Так, с 2020 года выросло количество автотуристов, которые предпочитают использовать личный транспорт для поездок в отпуск. Этот фактор учитывается контролирующими органами с 2021 года. Также постепенно растёт потребление АИ-95 (особенно это заметно в период отпусков). Иногда прогнозы не успевают за скоростью изменений. Особенно, если имеются сопутствующие факторы.

В апреле министерство финансов объявило о сокращении демпфирующей надбавки. Это было не первое за последний календарный год изменение демпфера, но оно вышло наиболее громким. Реакция рынка на него оказалась не совсем такой, как, видимо, ожидалось – независимые игроки занервничали, опасаясь, что очередные изменения приведут к падению производства нефтепродуктов. Это совпало с началом сезона отпусков и повышенного спроса на АИ-95. Котировки этого автобензина пошли вверх.

Стоит пояснить, что такое демпфирующая надбавка. Данный механизм начал работать с 2019 года, он является налоговым вычетом, который получают производители моторных топлив. Формально демпфер характеризует разницу цен на внешних и на внутреннем рынках. То есть данный вычет стимулирует производителей направлять нефтепродукты на внутренний рынок. Но, по сути, он является заменой прежних мер, стимулировавших модернизацию российских НПЗ, которые потеряли актуальность с началом финального витка большого налогового манёвра.

По неясной причине представители министерства финансов предпочитали говорить о демпфирующем механизме не как о налоговым вычете, хотя он прописан в этом виде в соответствующей статье НК РФ, а как о субсидии. Широкой аудитории субсидия представляется мерой финансовой поддержки, без которой получатель не может осуществлять свою деятельность. Или он будет испытывать огромные сложности. И вдруг эту «меру поддержки» решили урезать вдвое. Как тут не волноваться о стабильности поставок моторных топлив на внутренний рынок?

Надо заметить, что специалисты, настраивавшие демпфер в течение 2022-2023 годов, упустили из внимания его зависимость от котировок в Роттердаме в долларовом эквиваленте. А ведь этот рынок потерял актуальность с 5 февраля текущего года. Дедолларизация на марше.

Но отвлечёмся от демпфера, заметив напоследок, что его сокращение перенесли с июля на сентябрь. Хотя это решение уже запоздало.

Рост нефтяных цен привёл к увеличению котировок моторных топлив на зарубежных рынках. При этом спрос в России увеличивался, а цены в рознице росли следом за котировками на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). На её котировки опираются для определения оптовых цен. И в этом плане все участники рынка находятся в равных условиях: и независимые АЗС, и заправочные сети ВИНКов.

Но розничные цены на российском рынке зависят не только и не столько от биржи, сколько от двух других факторов. Первый – налоги. Налоги в конечной цене моторного топлива занимают до 70%. Второй фактор – сдерживание розничных цен в пределах инфляции, о котором договорились правительство и вертикально интегрированные нефтяные компании.

В начале прошлой недели на фоне словесных интервенций властей РФ началось резкое снижение котировок. Стоит напомнить, что катализатором этого процесса послужило заявление президента РФ Владимира Путина о том, что правительством вместе с производителями договорились, как действовать в ближайшее время и снижать цены. Как следствие - на прошлой неделе было введено ограничение на экспорт, и снижение цен ускорилось. В итоге, по сравнению с рекордным 18 сентября цены на АИ-92 упала на 21,3%, до 55,451 тыс. руб. за тонну.

Бензин Аи-95 стал дешевле на 23,1%. Если 18 сентября он стоил 75,588 тыс. рублей за тонну, то в понедельник его стоимость составила 58,11 тыс. рублей. Цена дизельного топлива сократилась на 18,9% к уровню 19 сентября (то есть к рекордной цене), до 60,847 тыс. рублей.

Снизилась нагрузка на железнодорожные пути (в первую очередь – на южном направлении, в сторону Новороссийска). Что также должно упростить своевременную доставку нефтепродуктов на период активной работы сельхозпредприятий.

Фактически постановление правительства ускорило начавшийся процесс нормализации котировок и сделало его необратимым. То есть снижение не будет прерываться тревожащими участников рынка коррекциями. И в ситуации выхода из ценового кризиса временный запрет экспорта повышает уверенность в стабильности рынка в целом.