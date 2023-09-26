Западные СМИ признали зависимость Европы от российского сырья

Поставки через третьи страны скрывают истинную зависимость Европы от российского сырья.

Об этом говорится в статье британской ежедневной деловой газеты Financial Times, выдержки из которой публикует РИА Новости. Авторы публикации, в частности, отмечают, что швейцарский гигант Glencore в июле текущего года доставил тысячи тонн российской меди через Турцию в Италию.

Издание пишет, что, согласно таможенным документам и фото, с которыми удалось ознакомиться журналистам газеты, зарегистрированный на Лондонской бирже трейдер нефти и металлов приобрёл около 5 тыс. тонн медного листа производства российской Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

«Данная продукция была экспортирована из Турции в итальянский порт Ливорно в июле 2023 года», – утверждает Financial Times.

При этом в статье подчёркивается, что такие сделки говорят о зависимости Европы от России в вопросах поставок важнейших товаров, а также подтверждают растущую роль Турции как «перевалочного узла».

Кроме того, согласно информации издания, некоторые европейские чиновники признают, что торговля с РФ через третьи страны, такие как КНР, ОАЭ и Турция, снижает эффективность западных санкций, но отказаться от российского сырья Европа не может.

Как ранее писал «Эксперт», Россия обогнала США по поставкам сырья для популярного в Азии продукта.