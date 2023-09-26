«Зеленые» инвесторы в шоке от предательства Риши Сунака

Крупнейшие инвесторы, финансирующие «зеленые» проекты, возмущены правительством Великобритании и британским премьер-министром Риши Сунаком. Он неожиданно отказался выполнять обязательства Лондона по «зеленому переходу», т.е. замене ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии. Глава правительства Его величества заявил на прошлой неделе, что его кабинет пересмотрел ряд обязательств по зеленому переходу. Больше всего сторонников зеленого перехода возмутило решение Лондона об увеличении добычи нефти и газа в Северном море, которое прямо противоречит отказу от ископаемых видов топлива.

Риши Сунак в частности заявил о переносе с 2030 на 2035 год запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, причем, объяснил его заботой о нуждающихся британцах, которым не по карману электромобили. Он также устранился от помощи автопроизводителям в выпуске электромобилей, сославшись на то, что подавляющее большинство машин в Великобритании будет к 2030 году работать на электричестве и без вмешательства правительства. Премьер сообщил об увеличении на 50% финансирования установки в новых жилых домах тепловых насосов и сказал, что газовые бойлеры в уже существующих домах начнут снимать в 2035 году. Причем, правительство разрешило менять их лишь в случае поломки. Объявив об этих и других схожих мерах, премьер-министр однако подчеркнул, что будет «абсолютно неправильно» трактовать его заявление как снижение климатических целей и задач правительства Соединенного Королевства. По его словам, изменения являются всего лишь «новым подходом», целью которого является поддержка рядовых британцев.