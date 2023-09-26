«Зеленые» инвесторы в шоке от предательства Риши Сунака

Крупнейшие инвесторы, финансирующие «зеленые» проекты, возмущены правительством Великобритании и британским премьер-министром Риши Сунаком. Он неожиданно отказался выполнять обязательства Лондона по «зеленому переходу», т.е. замене ископаемых видов топлива возобновляемыми источниками энергии. Глава правительства Его величества заявил на прошлой неделе, что его кабинет пересмотрел ряд обязательств по зеленому переходу. Больше всего сторонников зеленого перехода возмутило решение Лондона об увеличении добычи нефти и газа в Северном море, которое прямо противоречит отказу от ископаемых видов топлива.
Риши Сунак в частности заявил о переносе с 2030 на 2035 год запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, причем, объяснил его заботой о нуждающихся британцах, которым не по карману электромобили. Он также устранился от помощи автопроизводителям в выпуске электромобилей, сославшись на то, что подавляющее большинство машин в Великобритании будет к 2030 году работать на электричестве и без вмешательства правительства. Премьер сообщил об увеличении на 50% финансирования установки в новых жилых домах тепловых насосов и сказал, что газовые бойлеры в уже существующих домах начнут снимать в 2035 году. Причем, правительство разрешило менять их лишь в случае поломки. Объявив об этих и других схожих мерах, премьер-министр однако подчеркнул, что будет «абсолютно неправильно» трактовать его заявление как снижение климатических целей и задач правительства Соединенного Королевства. По его словам, изменения являются всего лишь «новым подходом», целью которого является поддержка рядовых британцев.
Внезапный поворот на 180 градусов тем удивительнее, что последние несколько Лондон неоднократно говорил о планах стать мировым лидером в развитии зеленой энергетики. Британия, например, первой среди крупных развитых экономик сформулировала «зеленую» финансовую стратегию и начала выпускать так называемые «зеленые» государственные облигации. В Соединенном Королевстве, по данным MSCI Inc., намного больше, чем в Северной Америке и Азии компаний, которые считаются лидерами ESG. Риши Сунак в 2021 году заявил о планах сделать Великобританию «первым в мире финансовым центром, ориентированным на обнуление выбросов углерода». Однако решения, принятые на Уайтхолле, ставят под сомнение выполнение королевством в срок обязательств по обнулению выбросов вредных веществ в атмосферу к середине века.
Доверие зеленых инвесторов к Лондону и Сунаку лично сильно пошатнулось. Первым серьезным испытанием его после шокирующих заявлений премьера будет продажа Казначейством (Минфином) 26 сентября «зеленых» государственных облигаций на общую сумму 3 млрд фунтов стерлингов (3,7 млрд долларов). Лондон начал торговать ими в 2021 году и уже продал более чем на 30 млрд фунтов. По мнению главы финансовой организации Anthropocene Fixed Income Institute Ульфа Эрландссона, из-за заявления Сунака едва ли на этот аукцион придут инвесторы, которые раньше покупали зеленые облигации.
«Климатический» разворот Великобритании на 180 градусов произошел несмотря на открытое письмо сотен организаций в адрес британского правительства на той же прошлой неделе, авторы которого призвали кабинет министров ни в коем случае не отходить от добровольно взятых Уайтхоллом обязательств. Авторы письма также обратили внимание на особую важность выполнения обязательств именно сейчас, когда власти США и ЕС выделяют щедрые субсидии компаниям и предпринимателям, занимающимся зелеными проектами.
Зеленые инвесторы, похоже, не смирились с поражением и усиливают давление на правительство Риши Сунака с целью вынудить его отменить принятые решения. Сейчас они готовят новое открытое письмо премьеру, которое будет отправлено 27 сентября и в котором будет говориться, что «изменения в зеленой политике подрывают лидерство Британии в климатической повестке и ее конкурентоспособность, а также увеличивают риск того, что мы не сможем воспользоваться выгодами величайшей экономической возможности в XXI веке».