Dow пока сползает, но готов ускорить падение

Сентябрь продолжает оправдывать заработанную десятилетиями репутацию самого неудачного месяца для американских акций. Dow Jones Industrial Average потерял с его начала 3,2%, S&P 500 – 5,2%, а Nasdaq Composite – 6,9%. И если за оставшиеся три дня торгов ситуация не улучшится, этот месяц и впрямь имеет все шансы стать худшим для основных фондовых индексов США в 2023 году.

Вчера индекс Dow показал свой самый слабый результат с марта. Он потерял 1,14%, впервые с мая закрывшись ниже 200-дневной скользящей средней. Всего две акции в его составе – Amgen и Travelers – смогли остаться в небольшом плюсе.

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S&P 500 и Nasdaq Composite тоже рухнули – на 1,47% и 1,57% соответственно. Все три индекса закрылись на минимумах с начала июня.

Акции штурмовали минимумы лета на фоне продолжающегося подъема доходности казначейских бумаг. Этому помогала, как риторика ФРС, так и большое число аукционов по размещению облигаций.

Представители регулятора за последние дни уже сообщили рынку не только о реальной возможности еще одного подъема ставки, но и о том, что может потребоваться больше одного ее повышения. Вчера к их хору присоединился президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, добавив тому ястребиных нот.

Он опубликовал эссе, где отметил, что существует высокая (40%) вероятность того, базовая инфляция окажется более укоренившейся, чем ожидалось. В этом случае «мягкой посадки» экономики с достижением темпами роста цен таргета в 2% не случится – и ФРС придется дополнительно (и, вероятно, значительно) поднять ставки.

Цифру он не назвал, но так уж совпало, что рынок услышал ее из другого источника. Гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон чуть ранее заявил Times of India, что ставка ФРС может достичь 7%, а экономика США при этом погрузится в стагфляцию.

И хотя, как и для Кашкари, для него это лишь один из сценариев, он воспринимает его очень серьезно. Даймон считает, что переход ставки с уровней около 5% к 7% окажется гораздо более болезненным для экономики, чем недавний подъем с 3% до 5%. «Мы призываем наших клиентов быть готовыми к такому стрессу», - сообщил он в интервью.

Первым результатом этого вчера стало то, что 2-летние US Treasury Notes на $48 млрд Минфину США удалось разместить только под 5,085%. Это максимум с 2006 года.

На вторичном рынке эти бумаги рекорды вчера не ставили, но зато у 10-летних казначейских облигаций доходность достигала 4,566% - это самый высокий ее уровень с 2007 года. У 30-летних она выходила на 4,7%, чего не наблюдалось с 2011 года.

Все это помогло американской валюте взлететь до десятимесячного максимума – индекс доллара достигал 106,2. Рынок акций тоже был впечатлен, тем более что все это происходило на фоне медвежьей статистики.

Неожиданно резко сократились покупки новых домов в США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре упал сильнее прогнозов (до 103 пунктов). При этом субиндекс ожиданий потребителей опустился до 73,7 (исторически такой его уровень соответствует рецессии в следующем году).

Нервозности добавила и перспектива закрытия правительства США. До 1 октября, когда это может случиться, осталось всего 4 дня – и если ситуация в конгрессе будет развиваться в прежнем ключе, падение рынка способно еще ускориться. Прецеденты есть.

Самое долгое закрытие правительства в американской истории началось 22 декабря 2018 года. Тогда с начала месяца до минимума, пришедшегося на 26-е, индекс Dow потерял 15,8%, S&P 500 – 15,9%, а Nasdaq – 17,3%. Сейчас взаимоотношения республиканцев и демократов даже хуже, но индексы пока явно отстают от того графика.

