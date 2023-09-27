ART OF HANS ZIMMER продемонстрирует собственный взгляд на творчество легенды киномузыки.

За свою феноменальную карьеру один из самых известных и влиятельных кинокомпозиторов нашего времени стал обладателем престижных премий: "Оскара", "Золотого глобуса", BAFTA, Saturn, Grammy, Emmy. Именно Ханс Циммер подарил незабываемое звучание «Королю Льву», «Пиратам Карибского моря», удивительным фильмам Кристофера Нолана (трилогия о Тёмном рыцаре, «Начало») и Ридли Скотта («Гладиатор», «Ганнибал»), а также многим другим значимым для мирового кинематографа произведениям. Своим творчеством мэтр доказал, что музыка занимает такое же важное место в кино, как и его визуальная часть.

Этой осенью зрителей ждет масштабное аренное шоу, на котором прозвучат главные хиты не только из таких выдающихся кинофильмов, как «Гладиатор», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Дюна», но и другие работы маэстро в новой, неожиданной трактовке.

Более ста артистов на сцене: оркестр, хор, солисты и актеры – грандиозное и завораживающее мультимедийное шоу, оригинальная сценография и спецэффекты, объемный звук, интерактивный контент и уникальные декорации создадут картину полного погружения в изумительный и многогранный киномир Ханса Циммера.

ART OF HANS ZIMMER пройдет в сопровождении одного из лучших оркестров России – Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева (художественный руководитель и главный дирижёр – заслуженный деятель искусств РФ Александр Клевицкий). Солистами станут многократная победительница международных вокальных конкурсов Диана Анкудинова, звезда театра «Градский Холл» Софья Онопченко, колоритный певец и композитор Джем Шериф, участники группы «ПЯТЕRO» и одаренные классические музыканты – Дарья Ловать, Екатерина Колесникова, Нина Таран, Федор Тишкевич и братья Бондаренко. Особую магическую атмосферу в стилистике этно-фьюжн создадут участники группы «Треугольный Сон», а вокалисты Камерного хора Московской консерватории обеспечат каждому слушателю впечатление космического полета.

Главные хиты настоящей «рок-звезды» среди кинокомпозиторов в исполнении оркестра и хора в фантастическом мультимедийном шоу ART OF HANS ZIMMER: 10 ноября, ВТБ Арена, Москва и 12 ноября, CК «Юбилейный», Санкт-Петербург