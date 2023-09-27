Баку раскрыл число азербайджанских военных, погибших в ходе операции в Нагорном Карабахе

В ходе операции в Карабахе, проведенной Баку 19-20 сентября, погибли 192 азербайджанских военнослужащих, еще 511 получили ранения.

Статья по теме: В Кремле затруднились ответить на вопрос о будущем российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Об этом информирует Минздрав Азербайджана.

Статья по теме: Арцах сдался. Что дальше?

Уточняется, что в число погибших входят 180 военнослужащих Министерства обороны республики и 12 сотрудников МВД.

«Кроме этого, в ходе антитеррористических мероприятий погиб один гражданский, еще один гражданский получил ранения», — указывается в сообщении.

Баку начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны заключили соглашение о прекращении огня, предполагающее вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники.

Вечером 20 сентября Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела в Нагорном Карабахе погибли российские военнослужащие. По данным прокуратуры Азербайджана, погибли шесть миротворцев. По версии ведомства, азербайджанские военные обстреляли в районе села Джанятаг (Чанкатах) автомобиль с россиянами, приняв его за относящуюся к «незаконным армянским вооруженным формированиям».