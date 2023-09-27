Binance объявила о продаже российского бизнеса компании CommEX

Криптобиржа Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. Переход пользователей на другую платформу и процесс отключения будет длиться около года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены, говорится в заявлении крупнейшей криптовалютной биржи.

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«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — заявил директор по соблюдению нормативных требований Binance Ной Перлман.

Binance намерена закрыть все биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев, «прилагая все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем во время этого перехода».

Финансовые подробности продажи не разглашаются. При этом в Binance подчеркнули, что в рамках данной сделки лишаются права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

На сайте CommEX указано, что это «централизованная биржа криптовалют, поддерживаемая ведущим криптовалютным венчурным капиталом». Информация об учредителях отсутствует.

