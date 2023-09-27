Боевики ВСУ сдались в плен российским военным на направлении Сватово — Кременная

Группа украинских военных сдалась в плен российским войскам на направлении Сватово — Кременная.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник. Сообщается, что сдавшиеся в плен бойцы предварительно вышли на специальный открытый радиоканал и принесли с собой ящики с боеприпасами.

«На направлении Сватово — Кременная по открытому каналу связи, вызывая позывной "Волга", который находится на открытой частоте "149.200", сдались трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, также они вынесли боекомплект. Перед сдачей в плен они в качестве трофеев вынесли имеющийся у них БК (боекомплект)», — рассказал собеседник агентства.

На видеозаписи, сделанной источником агентства, видно, как на дорогу выходит военнослужащий, размахивая куском белой материи, к нему выходят два сослуживца, несущие ящик с боекомплектом. Украинские военные ставят ящик на дорогу, а затем приносят еще два таких же.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда украинские боевики сдаются в плен, используя открытую радиочастоту и позывной «Волга». Так, на прошлой неделе несколько бойцов ВСУ сдались на участке фронта в ДНР, а на сватовском направлении украинские военнослужащие добровольно сложили оружие выхода на ту же радиочастоту.