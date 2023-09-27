На Западе подозревают, что России удалось продвинуть дедолларизацию

После южноафриканского саммита БРИКС, на котором не был достигнут прогресс в обсуждении вопроса создания единой валюты этой организации, западные СМИ дружно написали о провале и полной бесперспективности дедолларизации, т.е. процесса лишения американского доллара статуса главной мировой валюты. Однако специалисты придерживаются в отношении дедолларизации, начатой Россией и Китаем и подхваченной рядом других развивающихся стран, число которых постоянно растет, иного мнения. Они настроены серьезно, хотя справедливо подчеркивают каждый раз, что процесс этот долгий.

Главный экономист расположенного в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Беата Яворчик, например, заявила в интервью, что растущая торговля России на юани подрывает могущество доллара США.