На Западе подозревают, что России удалось продвинуть дедолларизацию

После южноафриканского саммита БРИКС, на котором не был достигнут прогресс в обсуждении вопроса создания единой валюты этой организации, западные СМИ дружно написали о провале и полной бесперспективности дедолларизации, т.е. процесса лишения американского доллара статуса главной мировой валюты. Однако специалисты придерживаются в отношении дедолларизации, начатой Россией и Китаем и подхваченной рядом других развивающихся стран, число которых постоянно растет, иного мнения. Они настроены серьезно, хотя справедливо подчеркивают каждый раз, что процесс этот долгий.
Главный экономист расположенного в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Беата Яворчик, например, заявила в интервью, что растущая торговля России на юани подрывает могущество доллара США.
«Рост использования китайской валюты происходит за счет американского доллара»,- приводит ее слова Bloomberg.
Антироссийские санкции, по ее словам, заставили многие страны задуматься о диверсификации валют для расчетов. Мало кому хочется повторить судьбу России, счета которой в западных банках заморозили после 24 февраля 2022 года.
«В долгосрочной перспективе,- считает Беата Яворчик,- это может подорвать доминирование доллара».
Борьба коллективного Запада с Россией на экономическом фронте, как уже неоднократно подчеркивалось, еще больше сблизила Москву и Пекин. Введение санкций США и их союзников против России привело к дальнейшему, причем, резкому росту торговли между Россией и Китаем, а также к развороту Москвой торговых потоков с запада на восток. При этом Россия старается как можно больше торговли с азиатскими странами и, в первую очередь, конечно, Китаем проводить в юанях, а не в долларах и евро. Так, в июле доля юаня в российском импорте, по данным Центрального банка РФ, составила 34%, а в экспорте – 25%.
С использованием юаней в двусторонней торговле между Россией и Китаем все понятно и логично. Однако юанем все активнее пользуются и страны, которые имеют соглашения о свопах с главным китайским банком – Народным банком Китая (РСОВ), не присоединившимся, кстати, несмотря на все приглашения и угрозы Вашингтона, Лондона и Брюсселя к санкциям против России. На это обращают внимание авторы опубликованного 27 сентября в солидном финансовом журнале исследования. Одним из них, кстати, является уже упоминавшаяся Беата Яворчик. В исследовании анализируется импорт России в январе 2016 – декабре 2022 годов.
Как отмечает главный экономист ЕБРР, эти тенденции уже существовали до февраля 2022 года, и использование юаня в качестве валюты для торговых расчетов получило новый толчок.