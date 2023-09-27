«Абсолютно невероятно»: доллар сильно удивил

Текущая неделя началась с нового «подвига» американского доллара, который укрепляется уже 10 недель подряд. Такой сильной по отношению к валютам других развитых экономик американская валюта в 2023 году еще не была. Новый рывок доллара произвел впечатление на экспертов. Начальник отдела валютного анализа брокерской компании Argentex, к примеру, назвал американскую валюту «катком» и чем-то «абсолютно невероятным».
Во всем «виноваты» инвесторы, в первую очередь, иностранные, которые все больше убеждаются, что главный американский банк (Федеральная резервная система, ФРС) продолжит борьбу с затяжной инфляцией и что даже если его глава Джером Пауэлл больше и не будет больше поднимать ключевую ставку или сделает это в конце года в последний раз, она останется на нынешнем очень высоком (для Америки) уровне еще долго.
Индекс доллара, показывающий отношение американской валюты к корзине из шести других основных валют (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк), вырос в начале недели на 0,4% до 106,2 и превысил годовой максимум, установленный в марте.
На прошлой неделе президент Федрезерва Джером Пауэлл сказал, что ФРС будет действовать крайне осторожно в борьбе с ползущими вверх ценами. Он подчеркнул, что инфляция не сдается, и прозрачно намекнул, что может еще раз поднять ставку в этом году.
Инвесторы, конечно, обратили внимание и на слова Нила Кашкари, заместителя Пауэлла, который сказал, сославшись на высокие показатели американской экономики, что ключевую ставку, вероятно, следует поднять еще как минимум раз и держать ее на этом уровне, пока инфляция не снизится до 2%. Сейчас понятно, что достичь целевого показателя по инфляции Федрезрву удастся нескоро.
После слов Кашкари доходность 10-летних облигаций правительства США, наиболее популярных у инвесторов и поэтому являющихся показателем доходности бумаг в США, поднялась до 4,566%, самого высокого уровня с октября 2007 года.
Сейчас очевидно, что ФРС едва ли начнет снижать ее раньше середины 2024 года. Высокая ключевая ставка толкает доллар вверх, потому что повышает его привлекательность для иностранных инвесторов, которые, как нетрудно догадаться, находятся в постоянном поиске, где бы больше заработать.
«Доллар вновь вошел в режим роста на фоне ожиданий, что ключевая ставка будет оставаться высокой дольше, чем ожидалось,- объясняет Сьюзен Стритер из Hargreaves Lansdown динамику поведения американской валюты.- Очень упорная инфляция подняла доллар на уровень, который мы не видели с марта».