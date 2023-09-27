«Абсолютно невероятно»: доллар сильно удивил

Текущая неделя началась с нового «подвига» американского доллара, который укрепляется уже 10 недель подряд. Такой сильной по отношению к валютам других развитых экономик американская валюта в 2023 году еще не была. Новый рывок доллара произвел впечатление на экспертов. Начальник отдела валютного анализа брокерской компании Argentex, к примеру, назвал американскую валюту «катком» и чем-то «абсолютно невероятным».

Во всем «виноваты» инвесторы, в первую очередь, иностранные, которые все больше убеждаются, что главный американский банк (Федеральная резервная система, ФРС) продолжит борьбу с затяжной инфляцией и что даже если его глава Джером Пауэлл больше и не будет больше поднимать ключевую ставку или сделает это в конце года в последний раз, она останется на нынешнем очень высоком (для Америки) уровне еще долго.