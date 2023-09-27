Два российских космонавта и астронавт NASA вернутся с МКС на Землю в ближайшие часы

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио приземлится в Казахстане днем 27 сентября.

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В 10:55 мск корабль отстыкуется от станции, сообщает госкорпорация «Роскосмос»; включение двигателя «Союза МС-23» на торможение для схода с орбиты произойдет в 13:24 мск, разделение на отсеки — в 13:52 мск, вход аппарата в плотные слои атмосферы — в 13:55. Приземление намечено на 14:17 мск, в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Встречать экипаж будут около 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, а также наземная техника, в том числе поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Экипаж прибыл на станцию 21 сентября 2022 года на корабле «Союз МС-22». Продолжительность полета должна была составить 188 суток, однако экспедицию продлили на полгода из-за повреждения радиатора корабля «Союз МС-22» в декабре. В итоге 28 марта спускаемый аппарат корабля в беспилотном режиме приземлился в Казахстане, а в феврале на его замену к МКС отправили беспилотный «Союз МС-23».

Отмечается, что 11 сентября экипаж побил рекорд по длительности одного полета на МКС, пробыв на станции более 355 суток. На момент приземления рекорд будет составлять более 371 суток на станции. Прокопьев и Петелин в ходе экспедиции провели научно-прикладные эксперименты, приняли четыре грузовых корабля «Прогресс МС» и выполнили шесть выходов в открытый космос.

В июле прошлого года в рамках программы МКС «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских «Союз МС» в 2022-2024 годах.