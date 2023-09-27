Экономика Китая стабилизируется, прибыль промпредприятий растет

Все больше признаков стабилизации ситуации в китайской экономике. Август стал первым более чем за год месяцем, в котором выросла прибыль ведущих промышленных предприятий. В годовом выражении она выросла в последнем летнем месяце, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, на 17,2%. Как подчеркивает аналитик ГСУ Юй Вэйнин, прибыль выросла впервые с лета прошлого года. В июне и июле она снизилась на 6,7% и 8,3% соответственно, напомнило агентство Синьхуа. В целом же за 8 месяцев 2023 года прибыль промпредприятий с годовым доходом не менее 20 млн юаней (2,8 млн долларов) снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,7% и составила 4,66 трлн юаней. За счет августовских показателей снижение за 8 месяцев оказалось на 3,8% меньше, чем в январе-июле.
Рост прибыли в августе свидетельствует об улучшении спроса. Китайские экономисты связывают изменения с мерами правительства КНР по поддержке рынка недвижимости и потребительских расходов. В августе также выросло промышленное производство, а дефляция уменьшилась.
«Благодаря росту промышленного производства и улучшению связей между производством и продажами доходы промышленных предприятий постепенно начали расти»,- говорится в заявлении Юй Вэйнина.
Увеличилась в конце лета прибыль и в добывающих секторах, по словам старшего стратега Australia & New Zealand Banking Group Ltd Чжаопэн Сина.
«Если потребление улучшится, можно рассчитывать на рост прибыли»,- говорит он.
«Августовский рост прибыли китайских промышленных предприятий является еще одним свидетельством того, что промышленная активность достигла дна и пошла вверх,- соглашается экономист Эрик Чжу.- Масштабы роста свидетельствуют о том, что предпринятые недавно (правительством) меры поддержки начали действовать. Правда, с учетом слабости как внешнего, так и внутреннего спроса восстановление уровня прибыли займет некоторое время. Кроме этого, понадобится дополнительная поддержка».
Главным риском стабилизации экономики остается кризис в строительной отрасли. Весь год экономисты снижают прогнозы по росту ВВП Китая. Сейчас они ждут по итогам года роста на 5%.
Одновременно с ГСУ появилось заявление китайского центробанка, который пообещал усилить помощь экономике. В заявлении говорится, что правительство сосредоточится на проведении уже начатой программы смягчения монетарной политики, на поддержке ликвидности на «приемлемом» уровне и на росте кредитования.
Народный банк Китая (РВОС) будет также способствовать росту цен и сохранению их на разумном уровне и увеличению помощи выбранным секторам промышленности, включая небольшие компании, зеленый сектор, технологические инновации и инфраструктуру. Не забыли финансисты, конечно, и строительную отрасль с рынком недвижимости. Кроме этого, вновь прозвучало обещание предотвращать сильные колебания курса юаня.