Экономика Китая стабилизируется, прибыль промпредприятий растет

Все больше признаков стабилизации ситуации в китайской экономике. Август стал первым более чем за год месяцем, в котором выросла прибыль ведущих промышленных предприятий. В годовом выражении она выросла в последнем летнем месяце, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, на 17,2%. Как подчеркивает аналитик ГСУ Юй Вэйнин, прибыль выросла впервые с лета прошлого года. В июне и июле она снизилась на 6,7% и 8,3% соответственно, напомнило агентство Синьхуа. В целом же за 8 месяцев 2023 года прибыль промпредприятий с годовым доходом не менее 20 млн юаней (2,8 млн долларов) снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11,7% и составила 4,66 трлн юаней. За счет августовских показателей снижение за 8 месяцев оказалось на 3,8% меньше, чем в январе-июле.

Рост прибыли в августе свидетельствует об улучшении спроса. Китайские экономисты связывают изменения с мерами правительства КНР по поддержке рынка недвижимости и потребительских расходов. В августе также выросло промышленное производство, а дефляция уменьшилась.